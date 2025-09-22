Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II de pensii, cum și-i retrag românii, în ce condiții

Schimbările recente în legislația pensiilor private aduc modificări importante pentru milioane de români care contribuie la Pilonul II, dar și pentru cei care au economii în Pilonul III sau Pilonul IV. Guvernul a aprobat un proiect de lege prin care se stabilește un mecanism flexibil de retragere a banilor, menit să ofere atât siguranță financiară pe termen lung, cât și libertatea de a dispune de o parte din economiile acumulate.

Proiectul a fost ajustat ușor față de varianta inițială, pentru clarificări tehnice, și urmează să intre rapid în dezbaterea Parlamentului. Odată intrate în vigoare, noile reguli vor schimba fundamental modul în care îți poți gestiona veniturile din pensia privată.

Cum se retrag banii din Pilonul II și Pilonul III

Noul cadru legal introduce posibilitatea de a retrage până la 30% din suma acumulată într-o singură tranșă, la momentul pensionării. Restul banilor rămâne obligatoriu pentru plata pensiei private, dar există două opțiuni:

– plata lunară pe o perioadă de maximum opt ani,

– transformarea economiilor într-o pensie viageră, adică un venit lunar stabil pentru tot restul vieții.

Pentru a evita situațiile în care banii s-ar epuiza prea repede, legea introduce și un prag minim: fiecare pensie lunară trebuie să fie de cel puțin 1.251 lei. Dacă suma rămasă după retragerea de 30% nu asigură acest nivel pe opt ani, perioada de plată se scurtează automat la șase sau șapte ani.

De exemplu, dacă ai 120.000 lei în contul de pensie privată, poți retrage imediat 36.000 lei (30%). Restul de 84.000 lei se distribuie lunar, iar durata de plată se calculează astfel încât să nu cobori sub pragul minim. Într-un alt caz, cu 160.000 lei, după retragerea inițială rămân 112.000 lei. Împărțiți pe opt ani, aceștia ar da 1.166 lei pe lună, sub minimul legal. În acest scenariu, perioada de plată se reduce la șase sau șapte ani, pentru ca venitul lunar să ajungă la cel puțin 1.251 lei.

Astfel, sistemul combină flexibilitatea cu o garanție minimă pentru pensionari, evitând situațiile în care oamenii ar rămâne fără resurse la vârste înaintate.

De ce crește interesul pentru Pilonul III

Pe fondul noilor reguli, interesul pentru Pilonul III de pensii private a crescut vizibil. Companii precum NN Asigurări de Viață raportează un val de solicitări privind procedurile de retragere, condițiile și opțiunile disponibile. Spre deosebire de Pilonul II, unde contribuțiile sunt obligatorii, Pilonul III este opțional și poate fi folosit ca instrument suplimentar de economisire pe termen lung.

Românii încep să caute informații și să ia decizii mai atente legate de economiile lor, tocmai pentru că noile modificări arată clar cum pot fi folosiți banii. Flexibilitatea dată de retragerea parțială și de stabilirea unor plăți lunare adaptate deschide drumul pentru o planificare financiară mai realistă și mai personalizată.

Creșterea interesului ar putea marca un pas important spre dezvoltarea unei culturi a economisirii private pentru pensie, într-un context în care pensia publică rămâne tot mai puțin predictibilă și adesea insuficientă.