Ce salariu încasa Călin Georgescu pentru activitatea didactică la Universitatea din Pitești și de ce nu mai preda
S-a aflat care a fost ultimul salariu incasat de Calin Georgescu

Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, și-a suspendat la cerere activitatea de lector la Universitatea din Pitești, instituție aflată în structura Universității Politehnica. Decizia vizează întreg anul universitar 2025-2026.

Ce salariu încasa Călin Georgescu

Aceasta nu este prima întrerupere de activitate. În februarie 2025, Călin Georgescu a solicitat o altă suspendare, perioadă în care nu a mai avut venituri salariale. Informațiile apărute în presă, potrivit cărora ar fi fost suspendat de Senatul Universității pe motive penale, au fost infirmate. Surse din mediul academic au confirmat că toate solicitările au venit din partea sa.

Ultimul salariu primit de Georgescu datează din octombrie 2024 și a fost de 7.500 de lei net. Totuși, în ultimii ani, veniturile sale ca lector au variat considerabil, în unele luni ajungând chiar și la 736 de lei.

Călin Georgescu, prima declaraţie publică de când a fost trimis în judecată. ‘O copie la indigo a dosarului lui Trump din 2016’

Vilă de 500.000 de euro

Deși se află fără venituri constante de mai bine de opt luni, Georgescu locuiește într-o vilă din Mogoșoaia, achiziționată la finalul anului trecut pentru o sumă estimată la peste 500.000 de euro.

Universitatea Politehnica a confirmat depunerea mai multor cereri de suspendare a contractului individual de muncă, cea mai recentă fiind valabilă până la sfârșitul anului universitar 2025-2026. Astfel, Georgescu nu va reveni la catedră în perioada următoare și rămâne, cel puțin deocamdată.

