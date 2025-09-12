Ce impozit plătești pentru terenurile intravilane în 2025. Tot ce trebuie să știi

Proprietarii de terenuri intravilane trebuie să fie bine informați în privința impozitelor locale valabile în 2025. Legislația fiscală prevede reguli precise privind modul de calcul al impozitului pe teren, categoriile de utilizare, coeficiente impuse de autoritățile locale și termenele limită de plată. Ignorarea acestor reguli poate duce la sancțiuni, penalități sau majorări de impozit.

Baza legală și principiile generale

Impozitul pe teren intravilan este reglementat de Codul Fiscal, Titlul IX, Capitolul III, art. 463-467 și 489. (fisc.ro) Potrivit legii, impozitul se stabileşte anual în funcţie de:

suprafaţa terenului;

rangul localităţii în care se află terenul (de la municipii până la comune);

zona fiscală din localitate (zone A, B, C, D);

categoria de folosinţă (teren pentru construcţii, arabil, vie, livadă, etc.).

Autoritățile publice locale (consiliile locale) stabilesc, prin hotărâre, valorile unitare de impozitare pe rang și zonă. De asemenea, ele decid coeficienții de corecție și cotele adiționale, în limita permisă de lege.

Cotele și nivelurile de impozit în 2025

Pentru terenurile intravilane, categoria „terenuri cu construcţii”

Potrivit surselor, pentru 2025, s-au stabilit următoarele valori unitare pe hectare pentru terenurile intravilane înscrise în registrul agricol ca „terenuri cu construcţii”, în funcţie de zona fiscală în cadrul localităţilor:

Zona A: 15.427 lei/ha

Zona B: 12.811 lei/ha

Zona C: 9.684 lei/ha

Zona D: 6.626 lei/ha

Pentru alte categorii de folosință decât cele cu construcţii

Valorile unitare pentru terenuri intravilane dar cu alte destinații – arabil, vie, livadă, fâneață, pășune etc. – variază în funcție de zona fiscală și categoria de folosință. De exemplu: pentru o vie pe rod, valoarea poate fi semnificativ mai mare decât pentru arabil, iar terenurile fără utilizare productivă pot avea valori mici sau chiar zero în anumite cazuri.

Coeficienți corecție, rang localitate și obligații fiscale

Rangurile localităților (Municipiu, oraș, comună) sunt identificate prin cifre romane (0, I, II, III, IV, V), fie chiar alte sisteme locale, iar zona fiscală (A-D) se stabilește intern de fiecare autoritate locală.

De asemenea, impozitele locale trebuie ajustate anual – în general până la data de 30 aprilie – pentru a ține cont de inflația anuală și de alte condiții economice, conform art. 491 din Codul Fiscal. În 2025, s-a observat o indexare cu aproximativ 10,40% la nivel general pentru impozitele pe teren.

Termene de plată și bonificații

Impozitul pe teren trebuie plătit anual la autoritățile locale unde este situat terenul: consiliul local sau primăria. Termenele de plată, pentru persoanele fizice și juridice, sunt de regulă 31 martie și 30 septembrie ale anului fiscal.

În multe localități se acordă bonificații de până la 10% dacă impozitul este plătit integral până la primul termen (31 martie). Este însă la latitudinea consiliului local să stabilească procentul exact.

Scutiri, majorări și excepţii

Persoane fizice sau juridice pot beneficia de scutiri sau reduceri dacă terenul este utilizat în scop agricol și se îndeplinesc condiții legale (statut, evidență contabilă etc.).

Un caz particular este al terenurilor intravilane neîngrijite: consiliile locale au dreptul să majoreze impozitul cu până la 500% dacă terenul nu este întreţinut corespunzător pentru o perioadă de timp stabilită prin hotărâre locală.

Exemple de calcul

Să luăm un exemplu simplu: ai un teren intravilan cu construcţii de 2 hectare și zona fiscală A într-o localitate de rang II. Valoarea unitare este de 12.811 lei/ha. Asta înseamnă:

Impozit brut = 2 ha × 12.811 lei/ha = 25.622 lei.

Dacă consiliul local acordă bonificaţie de 10% pentru plata înainte de 31 martie, ai putea plăti:

≈ 25.622 lei – 10% = 23.060 lei.

Dacă terenul e altă categorie, de ex. vie pe rod, în zona B, poate avea valoare unitare mult mai mare. Coeficienții corecției pot crește sau micșora suma în funcţie de rang și zonă.

Ce trebuie să faci dacă ai teren intravilan

Verifică categoria de folosință în registrul agricol şi dacă terenul este înscris ca teren cu construcţii sau altă utilizare. Află zona fiscală şi rangul localităţii unde se află terenul. Consultă hotărârea locală privind nivelurile unitare de impozitare şi coeficienţii de corecție. Verifică dacă există bonificaţii la plata anticipată. Asigură-te că impozitul este plătit la timp pentru a evita penalităţile sau majorările pentru teren neîngrijit.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.