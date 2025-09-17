Ce acuzaţii conţine dosarul lui Donald Trump din 2016, cel la care face referire Călin Georgescu: „Este copie la indigo”

La începutul acestei săptămâni, numele lui Călin Georgescu a reapărut în spațiul public după ce acesta a descris rechizitoriul din dosarul său ca fiind „o copie la indigo a dosarului lui Trump din 2016”. Această comparație a fost folosită de Georgescu pentru a sublinia ceea ce el consideră o instrumentalizare politică a justiției. Dincolo de retorica locală, cazul fostului preşedinte american Donald Trump a revenit în prim-plan internaţional: procesul din Manhattan, care a început cu declaraţii de deschidere dramatice, s-a încheiat ulterior cu un verdict istoric. Paralelele invocate de Georgescu capătă astfel miez în discursul public — fie că e vorba de acuzaţii politice sau de efectele unui proces penal asupra imaginii publice a unui actor politic.

Deschidere de proces: acuzaţii grele, discursuri contrastante

La începutul procesului, procurorul Matthew Colangelo a spus juraților pe un ton tăios că „Aceasta a fost o conspirație planificată și pe termen lung pentru a influența alegerile din 2016… A fost o fraudă electorală, pur și simplu.” Conform acestor declarații, ancheta s-a concentrat pe un plan menit să împiedice dezvăluirea unor ştiri dăunătoare pentru campania lui Trump și, astfel, să influențeze rezultatul alegerilor. Procurorii au subliniat mai ales plata către actriţa Stormy Daniels şi alte aranjamente menite să suprime relatări negative despre comportamentul fostului preşedinte.

Avocatul apărării, Todd Blanche, a replicat ferm încă din deschidere:

„Președintele Trump este nevinovat. Președintele Trump nu a comis nicio crimă. Biroul procurorului districtual din Manhattan nu ar fi trebuit niciodată să intenteze acest caz.”

Blanche a atacat credibilitatea martorilor de acuzare şi a prezentat plățile sub forma unor încercări legitime de a-şi proteja familia şi reputaţia, nu ca pe o schemă penală.

Schema invocată de procurori: „catch-and-kill”, plăţi şi conturi falsificate

Procurorii au descris o operațiune complexă care includea achiziţii de povestiri compromiţătoare şi plata unor sume spre a le înăbuşi — practică cunoscută în lumea tabloidelor drept „catch-and-kill”. Colangelo a spus că, la indicațiile lui Trump, Michael Cohen a negociat plata către Stormy Daniels pentru ca afirmaţiile ei să nu ajungă la alegători înainte de ziua votului. De asemenea, procurorul a menţionat plata către modelul Playboy Karen McDougal, pe care a descris-o drept o altă înţelegere menită a suprime informaţii potenţial dăunătoare.

Partea esenţială a rechizitoriului, au explicat procurorii, o reprezintă falsificarea înregistrărilor comerciale: „au fost de acord să falsifice conturile și să facă plata să pară o plată pentru servicii prestate,” au relatat procurorii, acuzaţie ce a stat la baza celor 34 de capete de acuzare pentru falsificarea documentelor comerciale.

David Pecker, fostul editor al National Enquirer, a fost chemat în instanţă şi a relatat cum tabloidul a funcţionat ca un partener în identificarea şi blocarea unor astfel de ştiri — el a recunoscut practica „journalismului cu carnet de cecuri” și mecanismele interne de aprobare a cheltuielilor.

Trialul, politic și fără precedent: cum a afectat procesul campania

Procesul a fost primul penal împotriva unui fost preşedinte american şi a survenit pe fundalul unei curse electorale strânse. Acesta l-a obligat pe Trump să petreacă zile în sala de judecată, în loc să fie numai în campanie — realitate pe care fostul lider a denunţat-o public:

„Sunt candidatul principal… și pentru asta încearcă să mă scoată de pe urme.”

Echipa de campanie a încercat să transforme riscul juridic într-un avantaj, strângând fonduri şi invocând o justiţie partizană.

Apărarea a încercat şi să pună la îndoială credibilitatea martorilor-cheie, în special a lui Michael Cohen, care a pledat vinovat în cauze federale, şi a subliniat motivaţiile şi posibilele obsesii ale celor care au cooperat cu procurorii. Blanche a spus: „Se numește democrație,” în replică la ideea că încercarea de a influența alegerile ar fi automat o crimă — afirmație menită să repună actele în registrul competiţiei politice.

Verdict şi reacţii: condamnare istorică şi ecouri politice

După patru săptămâni de probe şi mărturii, juriul a ajuns la o decizie. Conform materialului pus la dispoziţie pentru această sinteză, Donald Trump a fost găsit vinovat pentru toate cele 34 de capete de acuzare privind falsificarea documentelor comerciale într-o schemă menită să influenţeze alegerile din 2016. Procurorul Alvin Bragg a salutat verdictul, apreciind că:

„Doisprezece jurați obișnuiți au promis că vor lua o decizie bazată exclusiv pe dovezi… Deliberările lor i-au condus la o concluzie unanimă, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că inculpatul Donald J. Trump este vinovat.”

Imediat după aflarea verdictului, reacțiile au fost puternic polarizate: Trump a declarat instanţa „coruptă” şi a numit procesul „trucat, o rușine.” Lideri republicani, precum președintele Camerei Mike Johnson şi Elise Stefanik, au criticat verdictul, iar membri ai familiei Trump au denunţat hotărârea. Din contră, purtători de cuvânt ai campaniei Biden au subliniat principiul conform căruia „nimeni nu este mai presus de lege.”

Stormy Daniels şi avocatul ei au spus că se simt uşuraţi, iar Michael Cohen a calificat ziua drept una importantă pentru responsabilitate şi statul de drept.