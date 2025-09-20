Ultima ora
Ce salariu are un învățător în 2025 după 30 de ani de muncă. Cum se calculează pensia

Social
Ce salariu are un invatator cu 30 de ani vechime. Cum i se calculeaza pensia

După mai multe runde de proteste și negocieri, veniturile din educație au cunoscut în ultimii ani o creștere vizibilă. Salariul debutanților a trecut de 6.200 de lei brut, iar cadrele cu grad didactic I și vechime maximă se apropie de pragul de 10.000 de lei brut.

Salariul unui educator cu 30 de ani vechime

În timp ce Guvernul Bolojan a luat în vizor și sistemul de educație din România, atenția se mută și asupra pensiilor, într-un moment în care tot mai mulți dascăli se apropie de finalul carierei.

Concret, un învățător care a predat timp de trei decenii și a obținut gradul didactic I încasează în prezent un salariu net de aproximativ 5.500–7.000 de lei, în funcție de sporurile de vechime sau de alte indemnizații. La pensionare, însă, calculele se schimbă radical.

Ce pensie va avea un învățător

Pensia nu se raportează direct la salariul din ultimul an, ci la punctajul acumulat de-a lungul carierei. Pentru fiecare an lucrat, se compară salariul învățătorului cu salariul mediu brut pe economie și se acordă puncte. Media acestor puncte, înmulțită cu valoarea punctului de pensie (stabilită anual de Guvern), dă pensia finală.

Astfel, pentru un punctaj mediu anual de 1,2 și o valoare a punctului de pensie în jur de 1.000 de lei, un învățător se poate aștepta la o pensie de circa 3.000 de lei lunar după 30 de ani de muncă. Noua lege a pensiilor adaugă și puncte de stabilitate pentru vechimea îndelungată, ceea ce ar putea aduce venituri ceva mai mari la retragere.

