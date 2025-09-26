Ce salariu ia un jandarm până în 25 de ani? Primeşte şi bani pentru casă

Ultima ora
Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice. Un nou record mondial de viteză stabilit de BYD
26 sept. 2025 | 08:51
de Badea Violeta

Social
Cati bani incaseaza lunar un tanar jandarm

Fluturașul de salariu al unui tânăr jandarm din România a devenit viral după ce influencerul Laurențiu l-a prezentat într-un clip dedicat comparațiilor salariale din sistemul bugetar. Sumele încasate și bonusurile pentru chirie au stârnit discuții aprinse în mediul online și în spațiul public.

Parcursul profesional al jandarmului

Tânărul în cauză, conform explicațiilor, a absolvit școala de subofițeri jandarmi din Fălticeni, o instituție de formare cu durata de un an. După finalizarea studiilor, a fost încadrat în structurile operative și, de mai bine de doi ani, participă la misiuni care implică ture de weekend, ore de noapte și prezență în serviciu chiar și în zilele de sărbători legale.

În clip se menționează că jandarmul beneficiază și de compensația pentru chirie, deși nu locuiește efectiv cu chirie, ci a decis să facă un credit ipotecar pentru a-și cumpăra un apartament.

”Suma primită lunar de la stat pentru chirie este folosită pentru a achita rata la locuința pe care și-a cumpărat-o, cu o perioadă de rambursare de 30 de ani”, spune Laurențiu.

Ce salariu ia un jandarm pana in 25 de ani

Cat castiga lunar un jandarm pana in 25 de ani. Sursa foto: captura video

Veniturile lunare: cifrele care au stârnit discuții

Potrivit fluturașului prezentat, salariul brut al tânărului jandarm este de aproximativ 9.300 de lei, iar suma netă care îi intră pe card depășește 7.300 de lei.

În plus, pe lângă salariul de bază și sporurile pentru orele de noapte și weekend, primește 1.149 de lei drept compensație pentru chirie, bani care îi permit să își acopere o parte semnificativă din rata la apartament.

”După un an de școală a încasat pe card banii lui net 7.376 lei, iar brutul a fost 9.300. Primește bani pentru chirie, dar îi folosește pentru rată.

A făcut credit pe 30 de ani pentru apartament și statul îi dă lunar o sumă care îl ajută să plătească. Întrebarea mea e: câți oameni din privat primesc de la angajator banii pentru rată timp de 30 de ani?”, a comentat influencerul în videoclip.

Clipul a generat multe reacții

Clipul a stârnit numeroase reacții și discuții despre modul în care sunt plătiți angajații din instituțiile statului și despre echitatea veniturilor în comparație cu mediul privat.

Stilul direct al lui Laurențiu, care analizează salariile bugetarilor și explică diferențele dintre diverse domenii – profesori, medici, funcționari, polițiști și jandarmi – a atras atenția publicului, punând în discuție sustenabilitatea și transparența acestor venituri.

Publicul a fost surprins nu doar de nivelul salariului unui angajat tânăr, ci și de modul în care compensațiile pentru chirie pot fi folosite strategic pentru achiziția unei locuințe, ceea ce ridică întrebări despre avantajele oferite angajaților din sistemul bugetar comparativ cu cei din sectorul privat.

