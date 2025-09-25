Cele mai mari salarii din România, unde merită se angajezi. Orașele cu lefuri generoase, ca să știi unde să te muți

Dacă te gândești la o relocare pentru un job mai bine plătit, statisticile arată clar care sunt județele unde merită să cauți oportunități. Bucureștiul rămâne pe primul loc la nivel național în privința salariilor, dar Clujul și Timișul se apropie tot mai mult, consolidându-și statutul de centre economice cu lefuri generoase.

Conform datelor oficiale pentru iulie 2025, câștigul salarial mediu net în România a fost de 5.517 lei. Totuși, diferențele între județe sunt semnificative, în funcție de domeniul economic dominant și de investițiile din zonă.

București și Cluj, lideri la salarii în România

Capitala se menține pe primul loc, cu un salariu mediu net de 7.016 lei. Este urmată îndeaproape de Cluj, unde câștigul mediu net a ajuns la 6.696 lei. Creșterea este vizibilă și față de anul trecut, cu aproape 600 de lei în plus.

Salariul mediu brut din județul Cluj a ajuns la 11.210 lei, confirmând tendința de creștere constantă. Totuși, în același timp, județul a înregistrat o ușoară scădere a numărului total de salariați față de luna precedentă, chiar dacă pe termen anual se observă o creștere.

Pe locul trei se situează Timiș, cu un salariu mediu net de 5.934 lei. Deși diferența față de primele două poziții este mai mare, Timișul continuă să atragă investitori și să se dezvolte în domenii precum industria auto și IT, ceea ce susține menținerea unor salarii peste media națională.

Cum se distribuie angajații pe domenii

Analiza pe ramuri economice arată că București, Cluj și Timiș concentrează cei mai mulți angajați în servicii, dar și în industrie și construcții. În Capitală, aproape 900.000 de persoane lucrează în servicii, în timp ce Clujul are peste 200.000 și Timișul aproape 170.000.

În ceea ce privește agricultura, Timișul este lider, cu peste 6.000 de angajați, urmat de Ialomița și Călărași. Aceste date confirmă că zonele urbane mari rămân motoarele salariilor ridicate, în timp ce regiunile agricole continuă să ofere lefuri mai mici, dar cu o importanță strategică pentru economie.

Dacă Bucureștiul oferă cele mai multe oportunități în servicii și Clujul rămâne puternic în IT și industrii creative, Timișul și-a consolidat poziția ca hub industrial. Pentru cei care caută locuri de muncă bine plătite, alegerea acestor centre urbane poate face diferența, mai ales în contextul unei piețe a muncii tot mai competitive.