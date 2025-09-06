Ultima ora
Noul tip de bagaj de mână permis la Ryanair: dimensiuni mai mari pentru toți pasagerii
06 sept. 2025 | 21:25
de Bianca Dumbrăveanu

Ce salariu câștigă un muncitor srilankez după 3 ani în România. În trei ani, își poate construi o casă în țara natală

Actualitate
Ce salariu câștigă un muncitor srilankez după 3 ani în România. În trei ani, își poate construi o casă în țara natală

Un muncitor srilankez care lucrează în România de trei ani câștigă 3.500 de lei pe lună și beneficiază de toate cheltuielile acoperite de angajator, inclusiv concediul, transportul până acasă și asigurările de sănătate. Cu banii strânși în această perioadă, el își poate construi o casă în Sri Lanka în doar trei ani, iar experiența de aici îl face să fie mulțumit și să își dorească să aducă și prietenii să lucreze în România.

Comunicarea în română și integrarea în țară

Vlogger-ul Lucian Popa a stat de vorbă cu muncitorul srilankez, care a învățat deja limba română și poate comunica aproape perfect. El a declarat că știe „puțin” limba română și că îi place să trăiască și să muncească în România.

Lucian Popa: Știi românește?

Bărbatul: Puțin.

L.P: Și îți place aici?

B: Da.

Condiții de muncă și planuri de viitor

Pe lângă salariu, muncitorul beneficiază de toate cheltuielile incluse de angajator. El afirmă că își va aduce și prietenii să lucreze în România, fiind mulțumit de ceea ce primește aici.

Vezi și:
Patronii explică de ce angajează muncitori din afara Uniunii Europene. Asiaticii nu sunt neapărat mai ieftini, însă românii nu prea mai sunt de găsit
Românii care lucrează în străinătate, mai săraci ca niciodată. De ce nu mai trimit bani acasă ca pe vremuri

L.P: Dar cum e viața, bună, îți place?

B: Da.

Probleme cu discriminarea și agresiunea

Scene șocante au avut loc recent în București, când un tânăr a lovit cu pumnul un livrator asiatic. Incidentul, filmat chiar de agresor, a stârnit reacții puternice în mediul online. Victima a încercat să înțeleagă motivul atacului, care a avut loc în fața trecătorilor. Din fericire, un polițist aflat în civil a intervenit rapid și a reușit să oprească agresorul înainte ca situația să escaladeze.

Potrivit procurorilor, tânărul român l-a lovit pe bărbatul din Bangladesh provocându-i leziuni care au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale. Agresorul a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile. În imagini și declarații, acesta a folosit expresii discriminatorii, spunând victimei „Du-te înapoi în țara ta” și „Pentru că ești un invadator”.

Incidentul a stârnit reacții în mediul online, unde utilizatorii au condamnat agresiunea și au subliniat importanța protecției muncitorilor străini în România. Polițistul care a intervenit rapid a fost apreciat pentru intervenția promptă, prevenind o escaladare a violenței.

Prima ninsoare în București vine înainte de decembrie. Meteorologii anunță o iarnă grea în România
Recomandări
Cum scapi rapid de scârțâitul ușilor, fără să le dai jos din balamale
Cum scapi rapid de scârțâitul ușilor, fără să le dai jos din balamale
Ce informații cere ANAF despre petrecerile de nuntă și botez din 2025
Ce informații cere ANAF despre petrecerile de nuntă și botez din 2025
Incendiu puternic lângă Ploiești: 80 de hectare cuprinse de flăcări, fum dens vizibil de la kilometri
Incendiu puternic lângă Ploiești: 80 de hectare cuprinse de flăcări, fum dens vizibil de la kilometri
O româncă, uimită de mâncarea primită la un resort de 5 stele în Turcia. Imaginile au făcut furori pe internet
O româncă, uimită de mâncarea primită la un resort de 5 stele în Turcia. Imaginile au făcut furori pe internet
Conducerea celei mai mari școli din București și-a dat demisia în bloc, cu nici două zile înaintea începerii noului an. Ce se întâmplă acum cu părinții și elevii
Conducerea celei mai mari școli din București și-a dat demisia în bloc, cu nici două zile înaintea începerii noului an. Ce se întâmplă acum cu părinții și elevii
Inteligența artificială care, după ce a furat cât a furat, a decis să mai și plătească. Cum dă Anthropic peste 1,5 miliarde de dolari autorilor după ce și-a antrenat modelele pe cărțile lor
Inteligența artificială care, după ce a furat cât a furat, a decis să mai și plătească. Cum dă Anthropic peste 1,5 miliarde de dolari autorilor după ce și-a antrenat modelele pe cărțile lor
„Are soțul/soția dreptul la casa trecută de părinți pe numele meu, la divorț?”. Un avocat a explicat cum poate fi protejată averea la partaj
„Are soțul/soția dreptul la casa trecută de părinți pe numele meu, la divorț?”. Un avocat a explicat cum poate fi protejată averea la partaj
Ora meselor la bătrânețe ar putea influența sănătatea și câți ani mai trăim
Ora meselor la bătrânețe ar putea influența sănătatea și câți ani mai trăim
Revista presei
Adevarul
Boris Becker, mărturii tulburătoare din închisoare. Cum a fost amenințat de deținuți români cu care jucase poker: „Au încercat să mă lovească dacă nu plăteam datoria”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop duminică, 7 septembrie 2025. Zodia care atrage abundența la final de săptămână
Playtech Știri
Ce pun moldovencele în bulion ca să nu facă floare. Ingredientul banal care oprește fermentarea
Playtech Știri
Ce pomi fructiferi se plantează toamna pentru o recoltă bogată. Cum alegi soiurile cele mai rezistente
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...