Ce salariu câștigă un muncitor srilankez după 3 ani în România. În trei ani, își poate construi o casă în țara natală

Un muncitor srilankez care lucrează în România de trei ani câștigă 3.500 de lei pe lună și beneficiază de toate cheltuielile acoperite de angajator, inclusiv concediul, transportul până acasă și asigurările de sănătate. Cu banii strânși în această perioadă, el își poate construi o casă în Sri Lanka în doar trei ani, iar experiența de aici îl face să fie mulțumit și să își dorească să aducă și prietenii să lucreze în România.

Comunicarea în română și integrarea în țară

Vlogger-ul Lucian Popa a stat de vorbă cu muncitorul srilankez, care a învățat deja limba română și poate comunica aproape perfect. El a declarat că știe „puțin” limba română și că îi place să trăiască și să muncească în România.

Lucian Popa: Știi românește? Bărbatul: Puțin. L.P: Și îți place aici? B: Da.

Condiții de muncă și planuri de viitor

Pe lângă salariu, muncitorul beneficiază de toate cheltuielile incluse de angajator. El afirmă că își va aduce și prietenii să lucreze în România, fiind mulțumit de ceea ce primește aici.

L.P: Dar cum e viața, bună, îți place? B: Da.

Probleme cu discriminarea și agresiunea

Scene șocante au avut loc recent în București, când un tânăr a lovit cu pumnul un livrator asiatic. Incidentul, filmat chiar de agresor, a stârnit reacții puternice în mediul online. Victima a încercat să înțeleagă motivul atacului, care a avut loc în fața trecătorilor. Din fericire, un polițist aflat în civil a intervenit rapid și a reușit să oprească agresorul înainte ca situația să escaladeze.

Potrivit procurorilor, tânărul român l-a lovit pe bărbatul din Bangladesh provocându-i leziuni care au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale. Agresorul a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile. În imagini și declarații, acesta a folosit expresii discriminatorii, spunând victimei „Du-te înapoi în țara ta” și „Pentru că ești un invadator”.

Incidentul a stârnit reacții în mediul online, unde utilizatorii au condamnat agresiunea și au subliniat importanța protecției muncitorilor străini în România. Polițistul care a intervenit rapid a fost apreciat pentru intervenția promptă, prevenind o escaladare a violenței.