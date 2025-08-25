Ce salariu are un inginer la Microsoft. Ce înseamnă aceste cifre pentru viitorul joburilor tech

Un set de informații interne scurse din Microsoft și publicate de Business Insider a surprins întreaga industrie tech. Dacă în mod obișnuit te-ai aștepta ca salariile de la un gigant cu profituri de zeci de miliarde să fie mult peste medie, realitatea pentru o parte dintre inginerii de la bază este alta: câștigurile abia trec de pragul de 100.000 de dolari pe an.

Pentru o companie care investește masiv în inteligență artificială și care concurează pentru cei mai buni specialiști din lume, cifrele au ridicat semne de întrebare. Iar contextul devine și mai delicat având în vedere valurile de concedieri recente, care au afectat mii de angajați.

Ce spun datele despre salariile de intrare

Conform documentelor scurse, Microsoft își clasifică posturile pe niveluri, iar inginerii aflați la cel mai jos nivel de senioritate, numit „Level 57”, pornesc de la un salariu de bază de 83.000 de dolari anual. La această sumă se adaugă între 5.000 și 13.000 de dolari în acțiuni, plus un posibil bonus de semnare care poate varia de la zero până la 9.000 de dolari.

Dacă în alte companii tech entry-level-ul pornește de la 120.000 – 140.000 de dolari, la Microsoft există o discrepanță evidentă. Chiar și la „Level 59”, unde salariile cresc spre 120.800 de dolari, diferențele față de rivali sunt vizibile. De exemplu, un absolvent care a primit o ofertă de la IBM în 2023 a dezvăluit pe un forum că i s-au propus 139.500 de dolari ca salariu de pornire – cu peste 55.000 mai mult decât ceea ce oferă Microsoft la cel mai jos nivel.

Totuși, pe măsură ce urci pe scară, compensațiile devin mai atractive. La „Level 60”, salariile variază între 111.000 și 160.000 de dolari, iar bonusurile în numerar pot depăși 21.000. Acțiunile și bonusurile procentuale adaugă un strat suplimentar de beneficii, dar imaginea generală arată că începuturile la Microsoft sunt mai puțin spectaculoase decât miturile despre Silicon Valley.

De ce salariile surprind în contextul industriei

În general, percepția despre companiile Big Tech este că oferă salarii uriașe pentru a atrage și păstra cei mai buni ingineri. Totuși, Microsoft pare să fi temperat aceste așteptări. Iar lucrurile devin și mai greu de înțeles dacă pui în balanță faptul că, în ultimele luni, compania a disponibilizat aproximativ 9.000 de angajați, adică 4% din forța de muncă globală.

Pentru unii analiști, strategia Microsoft pare paradoxală: pe de o parte, plătește sub media pieței pentru pozițiile de intrare, iar pe de altă parte pompează zeci de miliarde de dolari în investiții legate de AI și infrastructură cloud. Acest contrast sugerează că firma alege să investească masiv în tehnologie și mai puțin în atragerea de noi talente, cel puțin la nivelurile inferioare.

De asemenea, scurgerile de date vin într-un moment în care mii de tineri care au urmat sfatul „învață să codezi” descoperă că piața muncii nu mai oferă aceleași oportunități ca în urmă cu zece ani. În loc de salarii garantate de peste 120.000 de dolari, mulți se confruntă cu oferte mai mici și cu o competiție acerbă pentru posturile disponibile.

Deși salariile scurse par mai mici decât mitul Silicon Valley, ele nu sunt de neglijat în contextul general al pieței americane, unde media națională a veniturilor anuale abia trece de 60.000 de dolari. Cu toate acestea, pentru cei care au investit ani în studii și certificări tehnice, diferența dintre a lucra la Microsoft și a primi o ofertă mai generoasă de la alt gigant poate fi decisivă.

În plus, transparența oferită de aceste scurgeri poate schimba dinamica negocierilor. Angajații și candidații vor ști exact unde se situează și vor putea cere compensații mai apropiate de media pieței. Totodată, companiile rivale pot folosi aceste date pentru a-și poziționa mai atractiv ofertele.

Pe termen lung, Microsoft ar putea resimți presiuni să ajusteze pachetele de salarii, mai ales dacă va continua să se confrunte cu concedieri și cu o imagine publică tensionată. Pentru tinerii programatori, lecția este clară: joburile în Big Tech nu mai sunt garanția absolută a unui salariu fabulos, iar opțiunile de carieră trebuie analizate mult mai atent.

Scurgerea datelor salariale de la Microsoft a arătat o realitate mai puțin cunoscută: nu toți inginerii pornesc cu venituri spectaculoase, iar mitul salariilor uriașe din tehnologie începe să fie fisurat. Într-o industrie dominată de AI, concedieri și investiții colosale, oamenii care pun efectiv codul în funcțiune descoperă că valoarea lor pe piață nu mai este atât de bine recompensată cum era odinioară.