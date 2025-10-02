Ultima ora
02 oct. 2025 | 17:17
de Ioana Bucur

Ce salariu are un angajat la metrou în București. Cât câștigă un mecanic de tren în 2025

UTILE
Ce salariu are un angajat la metrou în București. Cât câștigă un mecanic de tren în 2025
Foto: Facebook/ Metrorex

Metrorex, operatorul rețelei de metrou din București, se confruntă în mod constant cu discuții publice despre salariile angajaților, sporuri și condițiile de muncă. În 2025, datele arată o serie de inegalități între posturi, dar și beneficii semnificative, mai ales pentru cei care muncesc în condiții speciale (tunel, noxe, weekend, sărbători etc.).

Salarii medii și câștiguri pentru posturi diverse

Salariul mediu net al angajaților Metrorex este de aproximativ 7.000 lei/lună.

Salariul mediu brut corespunzător este în jur de 11.330 lei, iar după negocierile din toamna anului trecut, s-a propus o majorare la aproximativ 12.803 lei brut.

Pentru posturi administrative sau de conducere, salariile pot ajunge la 12.900+ lei net, inclusiv sporuri. De exemplu, directorul juridic primește ~ 12.945 lei net incluzând toate sporurile.

Ce câștigă un mecanic de tren la Metrorex

Un mecanic tipic la Metrorex (cu sporuri de tunel, vechime, noxe, muncă în weekend și sărbători) câștigă aproximativ 9.129 lei net/lună.

Există și mecanici-instructor, care prin experiență și atribuții suplimentare ajung la sume între 8.000 și 9.000 lei net.

Pentru cei cu mai puține sporuri sau responsabilități mai mici, salariile pot fi mai modeste, dar rămân ridicate față de media altor domenii.

Sporuri şi beneficii care cresc salariul efectiv

Ceea ce diferenţiază mult salariile angajaților Metrorex sunt sporurile, dintre care cele mai importante:

  • Spor de tunel — pentru cei care lucrează în subteran.
  • Spor de vechime.
  • Spor de condiții nocive / noxe.
  • Spor pentru munca în zile nelucrătoare (weekend / sărbători).

Toate aceste sporuri pot adăuga semnificativ la salariul de bază, ducând la diferenţe semnificative între mecanicii cu aceleași atribuții, dar cu condiții de muncă diferite.

Provocări, limite și diferenţe

Salarii mai mari vin cu responsabilități sporite — mecanicii trebuie să muncească și în ture de noapte, în subteran, cu riscuri și condiții dificile.

Unele sporuri nu se aplică uniform pentru toate posturile, ceea ce generează diferențe mari de la un mecanic la altul.

Există și posturi cu salarii mai mici, mai ales dacă persoana are mai puțină vechime, mai puține îndatoriri sau nu beneficiază de toate sporurile.

În 2025, un mecanic de tren la Metrorex are un salariu net care, în multe cazuri, se situează în jurul valorii de 9.000 lei/lună, dacă are toate sporurile aferente. Pentru cei fără acumulări mari de sporuri, salariul poate fi mai mic, dar încă semnificativ peste media multor alte domenii.

