Ce salariu a avut Oana Gheorghiu la Asociația Dăruiește Viața. Venitul noului vicepremier a stârnit reacții în coaliție

Salariul pe care noul vicepremier Oana Gheorghiu l-a avut la Asociația Dăruiește Viață a devenit un subiect de discuție aprins în coaliția de guvernare. PSD a criticat remunerația, în timp ce reprezentanții USR și PNL au sărit în apărarea sa, argumentând că angajații ONG-urilor trebuie să fie plătiți pentru munca depusă.

Cât a câștigat Oana Gheorghiu la ONG și cum explică salariul

Conform declarației de avere depuse la Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, Oana Gheorghiu a realizat anul trecut un venit de 264.863 de lei printr-un contract de muncă cu Asociația Dăruiește Viață, ceea ce înseamnă un salariu lunar net de aproximativ 22.000 de lei.

Aceasta a gestionat proiecte de zeci de milioane de lei, printre care și construirea unui spital din donații. Oana Gheorghiu a transmis o precizare către Digi24: ”Am avut salariu ca orice om care gestionează proiecte de zeci de milioane, am avut 20.000 de lei pe lună”.

Deputata USR Diana Stoica a adăugat că ”ONG-urile au dreptul să aibă angajați plătiți și i-a reproșat lui Daniel Zamfir că a atacat ”jumătate de milion de români care au donat pentru acest spital”. ”Nu aveți căderea să atacați două persoane care, din inițiativă proprie, au făcut acest lucru””, a mai spus Stoica.

De ce a stârnit reacții salariul Oanei Gheorghiu

Senatorul PSD Daniel Zamfir a criticat-o pe Oana Gheorghiu, acuzând-o că ”a făcut caritate pe bani” în cadrul proiectului spitalului.

”Doar ca să știe toată lumea că această caritate e pe bani. Nu e caritate din suflet, e pe bani”, a spus Zamfir, făcând referire la salariul lunar de circa 10.000 de euro pe care l-ar fi încasat ea și colega sa, Carmen Uscatu.

Daniel Zamfir a comparat situația cu alte persoane publice care au construit spitale, precum primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, afirmând că acestea nu au avut aceeași remunerație.

Ce spun coaliția și PNL despre scandal

Daniel Fenechiu, senator PNL, a criticat disputele interne: ”Aceste tip de discuții nu face decât să crească AUR în sondaje. Eu cred că aceste discuții trebuie să se catalizeze pe ideea să construim ce trebuie construit și să încercăm cât mai mult posibil să nu ne atacăm între noi.

AUR a ajuns la scorul la care a ajuns pentru că în mandatul precedent, această dihonie care a apărut a convins foarte mulți români că e nevoie de o altă alternativă, nu de două partide care ziua guvernează împreună și noaptea se ceartă între ele. În momentul de față situația este similară”.

Reacțiile din coaliție arată tensiunile care persistă în privința transparenței și a remunerațiilor în cadrul ONG-urilor implicate în proiecte publice de amploare, în timp ce Oana Gheorghiu susține că salariul său a fost justificat de responsabilitățile și volumul proiectelor gestionate.