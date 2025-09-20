SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament

Ultimul sondaj de opinie a venit ca o adevărată lovitură pentru clasa politică aflată acum la guvernare! Cifrele înregistrate de Avangarde plasează partidul condus de George Simion pe primul loc în topul preferințelor românilor.

AUR conduce în topul preferințele românilor

Așadar, potrivit unui sondaj de opinie marca Avangarde, partidul AUR, condus de fostul candidat la alegerile prezidențiale George Simion, este lider în topul prereferințelor, la o distanța considerabilă față de celelalte partide cu tradiție din România.

Sondajul efectuat și finanțat de Avangarde arată că partidul AUR ar strânge un număr de voturi apropiat de totalul adunat de primele trei formațiuni politice aflate la guvernare, dacă duminica viitoare ar fi organizate alegeri parlamentare.

Partidele tradiționale, în cădere liberă

Dintre respondenții care au indicat o preferință politică (64% din total), ierarhia partidelor se prezintă astfel:

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) – 41%

Partidul Social Democrat (PSD) – 19%

Partidul Național Liberal (PNL) – 13%

Uniunea Salvați România (USR) – 12%

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) – 6%

Alte partide sunt cotate cu 2% sau chiar mai puțin, inclusiv POT și SOS România, care în 2024 au atins pragul electoral de 5%.

PSD, PNL și USR ar însuma 44% din voturi, cu trei procente mai mult decât formațiunea condusă de George Simion, potrivit datelor sondajului Avangarde.

Rezultatele sondajului mai arată că 74% dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 21% cred că România merge într-o direcție bună. Restul de 5% nu pot aprecia situația.

Ce părere au românii despre Guvernul Bolojan

Analiza comparativă pe ultimele luni evidențiază o deteriorare constantă a percepției publice:

Iunie 2025 : 38% direcție bună, 53% direcție greșită

Iulie 2025 : 27% direcție bună, 66% direcție greșită

August 2025 : 23% direcție bună, 73% direcție greșită

Septembrie 2025 : 21% direcție bună, 74% direcție greșită

Dezamăgirea față de cum conduce guvernul Bolojan

Nici Guvernul Bolojan nu stă mai bine în sondaje. Întrebați despre performanța actualului guvern comparativ cu așteptările pe care le aveau înainte de ianuarie 2025, respondenții exprimă o dezamăgire clară:

51% se declară mai degrabă dezamăgiți de modul în care guvernul gestionează România

23% sunt mai degrabă încântați de performanța guvernului

23% nu aveau așteptări

3% nu știu sau nu răspund

Temerile românilor

Printre principalele îngrijorări ale românilor pentru perioada următoare se numără o eventuală criză economică (28%), escaldarea războiului din Ucraina (26%), viitorul copiilor (19%), problemele de sănătate (12%) și ura din societate (5%).

Sondajul Avangarde a fost făcut în perioada 9-18 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.300 de persoane, prin metoda CATI (Telefonic), cu o eroare maximă admisă a datelor este de ± 2,3%, la un grad de încredere de 95%.