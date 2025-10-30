Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 15:07
de Vieriu Ionut

Ce salarii au acasă asiaticii care vin să lucreze în România. Banii făcuţi aici le ajută familiile să supravieţuiască: „Sunt foarte fericit aici”

Social
Ce salarii au acasă asiaticii care vin să lucreze în România. Banii făcuţi aici le ajută familiile să supravieţuiască:
Muncitori asiatici în România

România a devenit în ultimii ani o destinație tot mai căutată de muncitori din Asia și Africa, veniți aici în speranța unui trai mai bun. În orașele mari, dar și în zonele industriale, îi vedem zilnic lucrând în restaurante, fabrici, pe șantiere sau livrând mâncare. Puțini însă cunosc poveștile din spatele zâmbetelor lor, drumul greu până aici și sacrificiile făcute pentru a-și întreține familiile rămase acasă.

De la salarii de 100 de dolari la 700 de euro pe lună

Pentru mulți dintre acești oameni, venirea în România a însemnat o schimbare radicală de viață. În țările lor, precum Nepal, Sri Lanka, India, Vietnam, Etiopia sau Sudan, salariile abia dacă depășeau 100 de dolari pe lună. În România, câștigurile lor ajung la 600-700 de euro, uneori chiar mai mult, în funcție de domeniu.

Proporția bărbaților este covârșitoare — peste 85% dintre muncitorii străini veniți în țară sunt bărbați. Cei mai mulți lucrează în fabrici, construcții sau servicii, iar banii trimiși acasă le oferă familiilor o șansă la o viață decentă.

Vezi și:
Ce salariu are un muncitor nepalez în România. Mulți români preferă șomajul în locul acestor bani

Povești de viață din Sri Lanka și Oradea

Printre acești oameni se numără Isuru Laksan, sau Lake, cum îi spun colegii. A venit din Sri Lanka, unde câștiga echivalentul a 800 de lei pe lună. În Oradea, într-o fabrică de volane, are acum un salariu de 4.500 de lei.

„La mine acasă aveam un salariu echivalent cu 800 de lei pe lună. Aici, în Oradea, câștig 4.500 de lei. Sunt foarte fericit aici”, spune Lake, potrivit Antena 3 CNN.

Pentru el, România nu este doar o țară în care muncește. Aici și-a întemeiat o familie, iar de curând a devenit tatăl unui băiețel pe nume Alex.

„Copilul meu e român. Îl vom boteza aici, la biserică”

Lake și soția lui trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții. Băiețelul lor, Alex, a împlinit o lună, iar părinții au decis să-l boteze ortodox, renunțând la credința budistă.

„Este primul nostru copil. Sunt incredibil de fericit. Noaptea e o problemă, că nu dormim, dar să știi că sunt foarte fericit aici. Copilul meu e român. Îl vom boteza aici, la biserică. Și noi mergem la biserică în fiecare duminică”, povestește Lake.

Dincolo de cifre și statistici, poveștile ca a lui Lake arată o realitate emoționantă: România oferă nu doar locuri de muncă, ci și o nouă șansă la viață.

Dorul de casă și sacrificiile femeilor venite din Asia

Nu toți imigranții au parte de același noroc. Pentru multe femei venite din Asia, despărțirea de familie este cea mai grea parte. Unele lucrează ca menajere, bone sau maseuze, iar gândul la copiii lăsați acasă le apasă zilnic.

„Viața mea e acolo pentru ei, dar sunt foarte departe. Altfel nu mă pot descurca. O fac pentru viitorul lor: sunt toți la școală, iar eu trebuie să câștig mai mult ca să îi pot ține la studii”, spune Natchelle Lula, o maseuză din Filipine care muncește în România.

Aceste femei trimit cea mai mare parte din veniturile lor acasă, visând la ziua în care se vor putea întoarce și își vor strânge copiii în brațe.

O nouă generație de familii mixte

Tot mai mulți imigranți aleg să se stabilească definitiv în România, iar unii dintre ei au deja copii născuți aici. Vietnamezul Vini Dang, managerul unui restaurant, spune că familia lui este complet integrată. „Eu am copiii şi familia aici, în România. Mai ales copiii sunt români”, mărturisește acesta.

Aceste familii mixte dau naștere unei noi generații care combină tradițiile din două lumi diferite. România devine astfel nu doar o destinație economică, ci și un loc al noilor începuturi.

România, o țară a speranței pentru mii de oameni

Poveștile imigranților din România vorbesc despre curaj, adaptare și dorința de a trăi mai bine. Mulți dintre ei au ajuns aici cu o valiză mică, câteva haine și fotografii ale celor dragi. În timp, și-au construit un rost, o casă și, pentru unii, chiar o familie.

România s-a transformat, încet, într-un loc al speranței. Un loc unde cei plecați de la capătul lumii pot spune, cu inima împăcată, că au găsit o nouă casă.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Actrița Emma Thompson critică dur AI-ul. Ce a supărat-o în legătură cu inteligența artificială
Actrița Emma Thompson critică dur AI-ul. Ce a supărat-o în legătură cu inteligența artificială
Sighișoara, orașul lui Vlad Țepeș, devine capitala Halloweenului în acest weekend
Sighișoara, orașul lui Vlad Țepeș, devine capitala Halloweenului în acest weekend
Autorizația de construcție: durata de valabilitate și cum poți solicita prelungirea ei
Autorizația de construcție: durata de valabilitate și cum poți solicita prelungirea ei
22 dintre cele 34 de semne vitale ale Pământului ating niveluri record, avertizează cercetătorii
22 dintre cele 34 de semne vitale ale Pământului ating niveluri record, avertizează cercetătorii
De ce vor fi obligați locatarii blocului explodat din Rahova să stea în chirie, după reconstruire. De ce legea ar putea fi de partea statului român, victimele nu vor mai fi proprietari
De ce vor fi obligați locatarii blocului explodat din Rahova să stea în chirie, după reconstruire. De ce legea ar putea fi de partea statului român, victimele nu vor mai fi proprietari
Când e bine să tai trandafirii ca să nu înghețe peste iarnă. Tufele se refac rapid și devin mai puternice
Când e bine să tai trandafirii ca să nu înghețe peste iarnă. Tufele se refac rapid și devin mai puternice
De ce trebuie să aerisești casa chiar și atunci când plouă. Un arhitect explică: „Problema nu e ploaia, ci temperatura”
De ce trebuie să aerisești casa chiar și atunci când plouă. Un arhitect explică: „Problema nu e ploaia, ci temperatura”
Distrigaz și firma care a verificat instalația, urmărite penal în dosarul exploziei din Rahova. Trei persoane, duse la instanță cu propunere de arestare. Reacția Distrigaz UPDATE
Distrigaz și firma care a verificat instalația, urmărite penal în dosarul exploziei din Rahova. Trei persoane, duse la instanță cu propunere de arestare. Reacția Distrigaz UPDATE
Revista presei
Adevarul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Familia medicului Ştefania Szabo, decizie neașteptată înainte de înmormântarea directorul medical al SJU Buzău
Playtech Știri
Monica Anghel, probleme de sănătate. Mesajul emoționant transmis de artistă, de pe patul de spital
Playtech Știri
Horoscop zilnic 30 octombrie 2025. Zodia care își vede planurile distruse peste noapte
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...