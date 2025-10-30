Ce salarii au acasă asiaticii care vin să lucreze în România. Banii făcuţi aici le ajută familiile să supravieţuiască: „Sunt foarte fericit aici”

România a devenit în ultimii ani o destinație tot mai căutată de muncitori din Asia și Africa, veniți aici în speranța unui trai mai bun. În orașele mari, dar și în zonele industriale, îi vedem zilnic lucrând în restaurante, fabrici, pe șantiere sau livrând mâncare. Puțini însă cunosc poveștile din spatele zâmbetelor lor, drumul greu până aici și sacrificiile făcute pentru a-și întreține familiile rămase acasă.

De la salarii de 100 de dolari la 700 de euro pe lună

Pentru mulți dintre acești oameni, venirea în România a însemnat o schimbare radicală de viață. În țările lor, precum Nepal, Sri Lanka, India, Vietnam, Etiopia sau Sudan, salariile abia dacă depășeau 100 de dolari pe lună. În România, câștigurile lor ajung la 600-700 de euro, uneori chiar mai mult, în funcție de domeniu.

Proporția bărbaților este covârșitoare — peste 85% dintre muncitorii străini veniți în țară sunt bărbați. Cei mai mulți lucrează în fabrici, construcții sau servicii, iar banii trimiși acasă le oferă familiilor o șansă la o viață decentă.

Povești de viață din Sri Lanka și Oradea

Printre acești oameni se numără Isuru Laksan, sau Lake, cum îi spun colegii. A venit din Sri Lanka, unde câștiga echivalentul a 800 de lei pe lună. În Oradea, într-o fabrică de volane, are acum un salariu de 4.500 de lei.

„La mine acasă aveam un salariu echivalent cu 800 de lei pe lună. Aici, în Oradea, câștig 4.500 de lei. Sunt foarte fericit aici”, spune Lake, potrivit Antena 3 CNN.

Pentru el, România nu este doar o țară în care muncește. Aici și-a întemeiat o familie, iar de curând a devenit tatăl unui băiețel pe nume Alex.

„Copilul meu e român. Îl vom boteza aici, la biserică”

Lake și soția lui trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții. Băiețelul lor, Alex, a împlinit o lună, iar părinții au decis să-l boteze ortodox, renunțând la credința budistă.

„Este primul nostru copil. Sunt incredibil de fericit. Noaptea e o problemă, că nu dormim, dar să știi că sunt foarte fericit aici. Copilul meu e român. Îl vom boteza aici, la biserică. Și noi mergem la biserică în fiecare duminică”, povestește Lake.

Dincolo de cifre și statistici, poveștile ca a lui Lake arată o realitate emoționantă: România oferă nu doar locuri de muncă, ci și o nouă șansă la viață.

Dorul de casă și sacrificiile femeilor venite din Asia

Nu toți imigranții au parte de același noroc. Pentru multe femei venite din Asia, despărțirea de familie este cea mai grea parte. Unele lucrează ca menajere, bone sau maseuze, iar gândul la copiii lăsați acasă le apasă zilnic.

„Viața mea e acolo pentru ei, dar sunt foarte departe. Altfel nu mă pot descurca. O fac pentru viitorul lor: sunt toți la școală, iar eu trebuie să câștig mai mult ca să îi pot ține la studii”, spune Natchelle Lula, o maseuză din Filipine care muncește în România.

Aceste femei trimit cea mai mare parte din veniturile lor acasă, visând la ziua în care se vor putea întoarce și își vor strânge copiii în brațe.

O nouă generație de familii mixte

Tot mai mulți imigranți aleg să se stabilească definitiv în România, iar unii dintre ei au deja copii născuți aici. Vietnamezul Vini Dang, managerul unui restaurant, spune că familia lui este complet integrată. „Eu am copiii şi familia aici, în România. Mai ales copiii sunt români”, mărturisește acesta.

Aceste familii mixte dau naștere unei noi generații care combină tradițiile din două lumi diferite. România devine astfel nu doar o destinație economică, ci și un loc al noilor începuturi.

România, o țară a speranței pentru mii de oameni

Poveștile imigranților din România vorbesc despre curaj, adaptare și dorința de a trăi mai bine. Mulți dintre ei au ajuns aici cu o valiză mică, câteva haine și fotografii ale celor dragi. În timp, și-au construit un rost, o casă și, pentru unii, chiar o familie.

România s-a transformat, încet, într-un loc al speranței. Un loc unde cei plecați de la capătul lumii pot spune, cu inima împăcată, că au găsit o nouă casă.