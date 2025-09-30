Regatul Unit înăsprește condițiile pentru imigranți. Voluntariatul devine condiție pentru ședere

Regatul Unit se pregătește să aplice cele mai stricte reguli de până acum pentru obținerea dreptului de ședere permanentă. Ministrul britanic de Interne, Shabana Mahmood, urmează să propună ca acest statut să fie acordat doar imigranților care dovedesc că muncesc legal, cunosc limba engleză la un nivel avansat și se implică activ în comunitate prin voluntariat.

Ce se schimbă față de regulile actuale

Partidul Laburist, aflat la guvernare, a transmis într-un comunicat că obiectivul acestor măsuri este de a încuraja integrarea și responsabilitatea socială. „Migranţii care au sosit legal vor trebui să contribuie la societate pentru a-şi merita dreptul de a rămâne”, se arată în document.

Până acum, obținerea unui permis de ședere permanent în Regatul Unit era posibilă pentru persoanele care au lucrat timp de cinci ani în țară sau care aveau un membru de familie stabilit acolo. Acest permis oferea dreptul de a locui pe termen nelimitat, de a munci și de a accesa diverse ajutoare sociale.

Noua propunere introduce însă mai multe criterii: solicitantul trebuie să aibă un loc de muncă stabil, un cazier judiciar curat, să achite contribuțiile la asigurările sociale, să nu depindă de sprijin financiar de la stat și să facă dovada implicării în acțiuni de voluntariat local.

„Creşterea imigraţiei a fost foarte, foarte rapidă. Înţeleg perfect de ce oamenii sunt îngrijoraţi”, a declarat Mahmood într-un interviu acordat publicației The Sun. Ea a subliniat că urmează o consultare publică pe această temă, în cursul anului.

Migrația ilegală a atins o cifră record

Anunțul vine într-un moment de presiune puternică din partea partidului de extremă dreapta Reform UK, care a promis că, dacă va câștiga puterea, va elimina complet statutul de rezident permanent și va obliga toți migranții – inclusiv pe cei aflați legal – să solicite viză la fiecare cinci ani.

Premierul Keir Starmer a reacționat ferm la aceste idei, catalogând proiectul Reform UK drept „imoral” și „rasist”. „Este cu totul altceva să spui că vei lua măsuri împotriva persoanelor care se află legal aici şi să începi să le expulzezi”, a declarat acesta la BBC.

În 2024, aproximativ 163.000 de persoane au obținut permis de ședere permanentă în Regatul Unit, ceea ce reprezintă o creștere de 35% față de anul anterior. Pentru a tempera acest trend, guvernul a anunțat deja o altă modificare importantă: perioada minimă de rezidență necesară pentru a solicita ședere permanentă va fi extinsă de la cinci la zece ani.

Ministrul Shabana Mahmood, numită recent în funcție după o remaniere, a promis că va adopta o linie „dură” în ceea ce privește imigrația. „Nu voi ezita să iau măsuri ferme atunci când este nevoie”, a transmis aceasta.

Între timp, problema migrației ilegale rămâne acută: de la începutul lui 2025, peste 33.000 de persoane au ajuns pe coastele britanice în ambarcațiuni improvizate, o cifră record pentru această perioadă a anului. Noile reguli privind șederea permanentă, dacă vor fi adoptate, vor marca una dintre cele mai radicale schimbări din politica de imigrație a Regatului Unit din ultimele decenii.