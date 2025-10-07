Ce salariu are un muncitor nepalez în România. Mulți români preferă șomajul în locul acestor bani

România a devenit, în ultimii ani, o destinație tot mai atractivă pentru forța de muncă asiatică. În timp ce tot mai mulți români aleg să nu mai ocupe locurile de muncă slab plătite, mii de oameni din Nepal, Pakistan, India sau Sri Lanka vin să muncească aici, în speranța unei vieți mai bune. Deși veniturile lor nu sunt mari după standardele locale, pentru mulți dintre ei, salariile din România înseamnă stabilitate și posibilitatea de a trimite bani familiilor rămase acasă.

Salariul unui muncitor nepalez care lucrează opt ore pe zi în România

Un exemplu concret al acestei realități a fost prezentat recent de Lucian Popa, care a publicat pe YouTube un video cu un muncitor nepalez stabilit în România. Acesta a povestit deschis cât câștigă pentru o zi obișnuită de muncă, de opt ore. Potrivit bărbatului, la finalul lunii, salariul său ajunge la 2.800 de lei.

Deși suma nu pare mare pentru un român, muncitorul asiatic spune că reușește să se descurce bine datorită facilităților oferite de angajator. El primește, pe lângă salariu, cazare, transport și mâncare, ceea ce îi permite să economisească bani și să trimită o parte semnificativă familiei din Nepal.

Pentru mulți dintre acești oameni, România înseamnă o oportunitate rară de a lucra legal, într-un mediu stabil și sigur. Chiar dacă veniturile sunt modeste, avantajele suplimentare fac diferența între o viață grea acasă și o existență decentă într-o țară europeană.

Condițiile de cazare și costurile pentru muncitorii străini

În București, cererea pentru locuințe destinate muncitorilor străini a crescut semnificativ. Un exemplu relevant a fost prezentat pe platforma OLX, unde un proprietar oferea spre închiriere un imobil din sectorul 4, adaptat special pentru echipe numeroase de muncitori din Asia.

Anunțul detaliază toate facilitățile puse la dispoziție:

„Cazare destinată muncitorilor străini (Nepal, Pakistan, Sri Lanka, India etc.) – peste 100 de locuri disponibile, camere spațioase complet mobilate, internet de mare viteză, TV în fiecare cameră, bucătărie utilată, mașină de spălat, baie modernă, centrală proprie, curățenie profesională de două ori pe săptămână și curte privată pentru relaxare. Toate utilitățile sunt incluse în preț, fără costuri ascunse.”

Pentru aceste condiții, chiria este una relativ accesibilă: 750 de lei pe lună pentru fiecare persoană. În acest tarif sunt incluse toate utilitățile, ceea ce reprezintă un avantaj semnificativ pentru muncitorii care își calculează fiecare leu trimis acasă.

De ce românii evită aceste locuri de muncă

Chiar dacă ofertele de muncă există, mulți români nu mai sunt dispuși să accepte astfel de joburi, considerând că salariile sunt prea mici raportat la efort. În schimb, pentru nepalezi și alți muncitori veniți din Asia, un venit lunar de 2.800 de lei, plus cazare și mâncare gratuite, înseamnă o oportunitate reală de a strânge economii.

Mulți dintre aceștia aleg să rămână pe termen lung, iar unii își aduc ulterior și rudele sau prietenii, construind mici comunități asiatice în marile orașe ale țării.

Astfel, în timp ce o parte a forței de muncă autohtone evită aceste posturi, România devine tot mai dependentă de imigranții din Asia pentru domenii precum construcțiile, livrările sau transporturile.

România, o nouă destinație pentru visul asiatic

Pentru mulți muncitori din Nepal, România este mai mult decât o simplă destinație de lucru – este o șansă la o viață decentă. Chiar dacă salariile sunt modeste, combinația dintre venit stabil și condiții de trai acceptabile transformă țara noastră într-un loc atractiv pentru cei care caută siguranță financiară și legalitate.

În timp ce românii privesc adesea cu reticență aceste joburi, nepalezii le consideră o binecuvântare. Cazarea asigurată, mesele oferite și costurile reduse le permit să trimită acasă bani ce pot schimba viețile familiilor lor.