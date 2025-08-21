Ultima ora
Ce s-a întâmplat după ce un bărbat și-a lăsat fetițele singure la ștrand și s-a făcut nevăzut. Copilele, de 5 și 9 ani, nu știau să înoate

Actualitate
Ce s-a întâmplat după ce un bărbat și-a lăsat fetițele singure la ștrand și s-a făcut nevăzut. Copilele, de 5 și 9 ani, nu știau să înoate
Ce a urmat dupa ce un barbat si-a lasat fiicele singure la strand si a disparut. Sursa foto: Profimedia

Un tată din Alexandria a crezut că a găsit soluția perfectă pentru a-și face cumpărăturile și, în același timp, să-și distreze fiicele. Așa se face că și-a lăsat copilele la o piscină din oraș și a plecat, fără să se gândească la pericolele la care le expune. Situația a escaladat rapid, iar autoritățile au fost sesizate după ce fetițele au rămas nesupravegheate mai bine de o oră.

Fetițele au stat singure mai bine de o oră

Bărbatul a lipsit de la ștrand timp de peste o oră, în intervalul în care cele două fetițe, în vârstă de 5 și 9 ani, au început să plângă de frică. Niciuna dintre ele nu știa să înoate, iar lipsa supravegherii reprezenta un risc major pentru siguranța lor. Angajații ștrandului au observat imediat situația și s-au apropiat pentru a le liniști.

”Dându-și seama că nu sunt însoțite de niciun adult, s-au dus să le liniștească și au chemat un echipaj de poliție”, a relatat Observator News.

Polițiștii au vorbit cu fetițele și au încercat să ia legătura cu părinții, evaluând rapid gravitatea situației.

Intervenția autorităților

Echipajul de poliție a ajuns rapid la ștrand pentru a prelua cazul și a asigura protecția fetițelor, care erau vizibil speriate și confuze. Angajații ștrandului au colaborat îndeaproape cu polițiștii, ajutându-i să identifice părinții și să gestioneze situația cu calm.

Copilele, neobișnuite cu singurătatea în astfel de medii și neștiind să înoate, se aflau într-un pericol real, iar tensiunea din jur putea escalada în orice moment.

Profesionalismul și promptitudinea personalului ștrandului, alături de intervenția autorităților, au prevenit un potențial accident grav, oferindu-le celor mici siguranță și liniște.

În aceste momente delicate, empatia și răbdarea oamenilor prezenți au făcut diferența, transformând un episod periculos într-o lecție despre responsabilitatea și vigilența părinților.

Sancțiunea primită de tată

Când tatăl și-a făcut în cele din urmă apariția la ștrand, polițiștii l-au sancționat cu amendă. Nu doar că și-a lăsat fiicele nesupravegheate, dar le expusese la un risc real, având în vedere că fetițele nu știau să înoate.

Autoritățile au subliniat importanța responsabilității părinților și a supravegherii copiilor, mai ales în spații cu potențial periculos precum piscinele.

Incidentul servește drept avertisment pentru părinți: nicio scurtă absență nu este justificată dacă siguranța copiilor este pusă în pericol.

