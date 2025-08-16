Doi români au transformat o magazie a unui ştrand într-o căsuţă de vacanţă. Locul a devenit un colţ de Rai, la câţiva kilometri de Timişoara

Un cuplu din Timișoara și-a transformat visul în realitate! Au transformat o magazie veche într-o adevărată casă de vacanță. Au muncit mult, dar rezultatul este unul fabulos!

Căsuță de vacanță, dintr-o magazie veche

În 2020, Dușița Milencovici, asistentă medicală din Timișoara, și soțul ei au cumpărat un hectar de teren cu livadă, la 22 de kilometri de oraș. Inițial, își doreau doar un loc pentru câțiva stupi de albine și pentru grătarele de weekend. Cinci ani mai târziu, munca, răbdarea și creativitatea lor au transformat terenul într-un adevărat refugiu, cu grădini, livadă bogată și o casă de vacanță cu totul aparte.

Au forat un puț, au plantat peste 350 de pomi fructiferi și au amenajat grădini de legume și flori. Tot aici au ridicat o terasă cu piscină, încă în lucru, și au construit o baie complet utilată. Totul din economiile lor și cu ajutorul prietenilor.

Bârne recuperate dintr-o casă veche

Piesa de rezistență este însă căsuța de vacanță, amenajată într-o fostă magazie de la un ștrand din zonă, donată de fostul proprietar. Construcția de lemn, de 60 mp, a fost recondiționată în regim propriu. Cu bârne recuperate dintr-o casă veche, mobilier făcut de mâna lor și obiecte vintage primite de la prieteni și familie, locuința a prins viață și personalitate.

Patul, de exemplu, este construit din grinzi recondiționate, iar perdeaua care îl înconjoară a fost țesută de bunica Dușiței. Mama soțului le-a oferit covoare tradiționale din Maramureș, un prieten apropiat le-a dăruit o ladă de zestre, iar prietenele ei au contribuit cu fețe de masă și mileuri lucrate manual. „Sunt lucruri de suflet, cu o istorie de peste 100 de ani, care au acum o nouă viață în căsuța noastră”, spune Dușița.

Multă muncă, multă satisfacție

Terenul, situat în pantă, este împărțit în trei zone: casa, ascunsă la umbra salcâmilor, o pajiște întinsă și livada, unde au fost plantați cireși, caiși, pruni, meri, peri, gutui, vișini, piersici, dar și specii mai rar întâlnite – kaki, migdali, nuci, smochini și tei. Pe lângă pomi, familia a cultivat zmeură, aronia, afin, agriș și viță-de-vie.

În grădina cu flori, Dușița a adus bujori, magnolii și peste 30 de soiuri de trandafiri. „Este multă muncă, dar și satisfacția e pe măsură. Patru zile pe săptămână suntem aici și nu ne-am mai sătura”, povestește ea.

„Colțul nostru de Rai”

Deocamdată, curentul vine de la un generator, apa caldă de la un duș solar, iar iarna casa e încălzită cu o sobă pe lemne. Urmează instalarea unor panouri solare care să le asigure independența energetică.

Pentru Dușița și soțul ei, acest loc nu este doar o casă de vacanță, ci expresia vie a dragostei și a armoniei din cuplu. „Oricine ajunge la noi se îndrăgostește de acest loc. Eu gătesc cu drag, prietenii ne ajută cu plăcere și toți se simt bine aici. Tot ce am construit reflectă dragostea și liniștea noastră. Este colțul nostru de Rai”, încheie ea.