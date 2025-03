Ce s-a întâmplat cu victimele submarinului scufundat în Egipt, chiar înainte de tragedie. Trebuia să fie o experienţă „de neuitat”

Submarinul turistic Sindbad, care s-a scufundat în largul stațiunii Hurghada, Egipt, a transformat o călătorie de vis într-un coșmar. Cu doar câteva minute înainte de tragedie, turiștii, printre care și familii cu copii, se bucurau de spectacolul subacvatic oferit de recifele de corali și bancurile de pești exotici. Din păcate, momentele de fericire au fost înlocuite brusc de panică și disperare.

Imaginile filmate înainte de scufundare arată turiști entuziasmați, copii fascinați de peștii tropicali și scafandri care le ofereau un spectacol de neuitat. Submarinul Sindbad, unul dintre puținele astfel de vehicule turistice din lume, promitea o experiență spectaculoasă la 22 de metri adâncime, într-o călătorie de aproximativ trei ore.

Însă, la doar un kilometru de țărm, bucuria s-a transformat în teroare. Din primele informații, se pare că submersibilul a lovit un recif de corali, iar apa a început să inunde rapid cabina, conform Daily Mail.

