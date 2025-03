Mărturia tulburătoare a unui supraviețuitor al tragediei din Macedonia de Nord: “În 60 de secunde, totul era cuprins de flăcări. Am spart un perete”

Un supraviețuitor al tragediei din Macedonia de Nord, unde un club plin cu oameni a luat foc, a acordat un interviu recent. Tânărul a povestit cum a scăpat din flăcările care au ucis nu mai puțin de 59 de oameni.

Mărturiile unui supraviețuitor al incendiului din clubul macedonean Pulse

O tragedie de proporții a îndoliat Macedonia de Nord, după ce un club a luat foc în timpul unui concert al trupei DNK care susținea un spectacol în faţa a peste 1.500 de spectatori. Se pare că flăcările au izbucnit după ce organizatorii au folosit artificii în timpul concertului. Scânteile artificiilor au aprins buretele de pe tavanul clubului „Pulse” din oraşul Kocani Imediat, totul s-a transformat într-un adevărat coșmar.

„Totul a început atunci când trupa a urcat pe scenă. Ulterior, s-a aprins focul, iar în 50 – 60 de secunde, totul era cuprins de flăcări. Din păcate, cei care au încercat să oprească focul nu au reuşit”, a precizat un supravieţuitor al tragediei pentru Antena3 CNN.

Cum a scăpat cu viață

Ușile clubului erau închise, însă supraviețuitorul spune că a reușit cumva să facă o gaură într-unul dintre pereți. Așa a scăpat cu viață el, dar și prietenii săi cu care a mers la concert.

„Noi am încercat să ieşim, dar era foarte greu, pentru că uşile erau închise, le-am împins, am spart peretele. Am fost unul dintre cei care au spart peretele, aşa că am sărit prin gaura din perete, nu am ieşit pe uşă. Am încercat să calmăm spiritele, erau foarte mulţi oameni înăuntru, iar unul dintre principalele motive pentru care sunt atâţia morţi este din cauza panicii care s-a creat”, a mai menţionat supravieţuitorul tragediei din Macedonia de Nord.

O altă tânără care a supravieţuit infernului din club a povestit că a fost călcată în picioare de persoanele care se împingeau ca să ajungă la singura uşă a localului de noapte. Cu lacrimi în ochi, Marija Taseva a spus că sora sa se numără printre cei care şi-au pierdut viaţa în tragedia din Macedonia de Nord. În tragedia de la Pulse și-au pierdut viața 59 de copii şi tineri, care au vârste până la 26 de ani.

Autoritățile s-au văzut nevoite să extindă cimitirul local, pentru a le găsi un loc de veci victimelor. Potrivit anchetatorilor, clubul „Pulse” funcţiona fără licenţă.