Ce responsabilități are proprietarul în cazul restanțelor chiriașului la întreținere. Ce spune legea și cum se pot recupera sumele datorate

Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 15:51
de Badea Violeta

Social
Cum se gestioneaza datoriile la intretinere cand spatiul este inchiriat?

În cazul închirierii unui spațiu, legislația română prevede clar că responsabilitatea finală pentru plata cheltuielilor de întreținere și a utilităților revine celui care deține proprietatea. Chiar dacă restanțele provin de la chiriaș, sumele trebuie achitate către asociația de proprietari și furnizorii de utilități de către deținătorul imobilului. În situația neplății, pot fi demarate proceduri legale, inclusiv executarea silită.

Ce prevede legea despre plata întreținerii și ce riscă proprietarul în caz de restanțe

Legea 196/2018 menține în mod expres că obligația plății cotelor de întreținere rămâne a proprietarului indiferent de existența unui contract de închiriere sau de alte drepturi reale asupra proprietății.

Asociația de proprietari poate solicita în instanță plata sumelor restante după 60 de zile de la scadență, iar proprietarul poate fi supus unei ipoteci legale asupra apartamentului pentru datoriile acumulate. În plus, asociația poate aplica penalități de întârziere de până la 0,2% pe zi, dar doar după 30 de zile de la termenul scadent.

Administratorul asociației este obligat să notifice proprietarul și să informeze comitetul executiv despre restanțe, iar acțiunile în instanță sunt scutite de taxa de timbru.

Cum poate proprietarul să recupereze sumele plătite pentru chiriașul restant

După achitarea datoriilor către asociație, proprietarul poate încerca să recupereze banii de la chiriaș printr-o acțiune în instanță. Procedura este însă dificilă, mai ales în absența unui contract scris și înregistrat fiscal, care să dovedească clar raportul contractual și obligațiile chiriașului.

Rezilierea contractului de închiriere poate fi solicitată în paralel, dar titlul executoriu al contractului se aplică doar pentru plata chiriei, nu și pentru cheltuielile de întreținere. Astfel, recuperarea costurilor pentru întreținere necesită o acțiune separată în instanță.

Cum afectează datoriile la întreținere vânzarea și înregistrarea imobilelor

Chiar dacă serviciile de utilități sunt facturate individual, proprietarul este responsabil pentru plata acestora și poate fi acționat în justiție în cazul neplății pentru mai mult de 60 de zile.

Este interzisă sistarea furnizării la nivel de condominiu dacă neplata aparține doar unor proprietari. La vânzarea proprietății, proprietarul trebuie să prezinte dovada plății la zi a cotelor de întreținere și utilităților sau să informeze că noul proprietar preia datoriile.

Notarii autentifică actele numai în baza adeverinței de la asociație, iar datoriile vechi pot fi notate în cartea funciară, ceea ce afectează tranzacția imobiliară, notează avocatnet.ro.

Astfel, legea protejează interesele asociațiilor de proprietari și furnizorilor, dar oferă și proprietarului posibilitatea legală de a-și recupera prejudiciul, chiar dacă procedurile pot fi complexe și consumatoare de timp.

