Ce religie are Dinu Maxer după ce s-a căsătorit cu Magdalena Chihaia. Decizia artistului a surprins pe toată lumea

Dinu Maxer a făcut un pas important nu doar în viața personală, ci și în cea spirituală. Artistul a renunțat la religia ortodoxă și a trecut la catolicism, cu puțin timp înainte de nunta cu Magdalena Chihaia. Decizia lui i-a luat prin surprindere pe mulți dintre apropiați, dar pentru el a fost un gest natural, plin de semnificație.

După divorțul de Deea, femeia alături de care a trăit aproape două decenii, Dinu Maxer a decis să își refacă viața alături de Magdalena Chihaia.

Cei doi s-au cununat religios la finalul săptămânii trecute, iar evenimentul a fost unul plin de emoție și simbolism. Cu această ocazie, artistul a dezvăluit că și-a schimbat religia, alegând să treacă de la ortodoxism la catolicism.

Artistul a mărturisit că această decizie a fost una asumată și profund legată de drumul său interior, dar și de dorința de a împărtăși aceleași valori și credințe cu noua lui soție.

Ziua nunții a fost una încărcată de emoții pentru Dinu Maxer, care nu și-a putut stăpâni lacrimile în timpul ceremoniei religioase. Artistul a vorbit deschis despre cât de mult a însemnat acest moment pentru el.

”Eu am spus că nu o să am emoții și uite că nu am putut să citesc cuvântul Domnului decât cu lacrimi. Împlinit. Este o ceremonie la care am visat toată viața, mulțumesc lui Dumnezeu că a scos-o pe Magda în drumul meu, în viața mea și ne-a unit. Am plecat de mână și ne împlinim unul altuia multe dorințe”, a spus el cu sinceritate, conform Libertatea.