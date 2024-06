Greșeala pe care a făcut-o Dinu Maxer când și-a cerut iubita în căsătorie. Bărbatul a complotat cu o persoană specială din viața Magdalenei Chihaia EXCLUSIV

Dinu Maxer se căsătorește din nou, la un an și trei luni de la divorțul de Deea. Artistul și-a cerut actuala iubită, pe Magdalena Chihaia, de soție în vacanța pe care cei doi au petrecut-o într-o destinație cât se poate de romantică, la Veneția. Cântărețul a pregătit totul din timp și, pentru a o impresiona, chiar a „complotat” cu o persoană specială din viața partenerei sale. Avem detalii în exclusivitate pentru Playtech Știri de la Dinu Maxer.

Dinu Maxer a făcut totul ca la carte. A aflat cum ar putea să își surprindă partenera și a discutat chiar cu mama acesteia înainte. Artistul a reușit să țină totul secret, până când s-a pus în genunchi și și-a cerut în căsătorie partenera. A fost o adevărată surpriză, iar Dinu ne-a oferit detalii în exclusivitate pentru Playtech Știri:

Atunci, am încercat și am și reușit să nu dezvălui nimic, astfel încât să fie o surpriză 100%. Ea nu s-a așteptat deloc. A fost un complot și cu mama ei.”, ne-a declarat Dinu Maxer, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Cererea în căsătorie a fost una perfectă, dar un singur detaliu i-a scăpat îndrăgitului artist: mărimea inelului. Din păcate, inelul de logodnă era mare pentru Magdalena, dar, ulterior, au rezolvat această mică problemă. Mai mult decât atât, cei doi nu au făcut încă planurile de nuntă:

„Evident, a fost și un minus, un lucru care nu a ieșit perfect, respectiv, dimensiunea inelului. Abia acum, inelul are măsura perfectă pentru degetul ei. Inelul îi vine perfect acum. O mărime contează mai mult decât o formă.

Dinu Maxer are doi copii frumoși din fosta căsnicie cu Deea. Bruneta și-a refăcut viața alături de un alt bărbat, Robert, iar Dinu, alături de Magdalena. Întrebat de reporterii Playtech Știri, ce părere au avut copiii despre cererea în căsătorie, artistul nu a dorit să comenteze. Cu toate acestea, a specificat că logodna nu schimbă cu nimic relația dintre el și copiii săi:

„Ce au spus copiii mei nu vreau să comentez, nu vreau să comentez subiectul. Pentru ei este la fel. Eu am avut un sentiment special după cererea în căsătorie. Am simțit că e altfel, ceea ce m-a și șocat. Bărbatul, în general, nu are sentimente de genul.

Îmi face plăcere să o prezint drept logodnica mea, e altfel. Nu știu cât s-a schimbat pentru ea, dar pentru mine, da. Tradițional, după căsătorie se întâmplă asta, nu după logodnă, dar uite că se poate întâmpla.”, a mai spus Dinu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.