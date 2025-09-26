Ce recomandă Banca Centrală Europeană pentru situații de criză precum penele de curent majore: Sfaturile care te-ar putea scoate din impas

Banca Centrală Europeană (BCE) atrage atenția asupra importanței de a avea la îndemână bani lichizi, în special bancnote de valoare mică, pentru a face față unor posibile crize în care plățile digitale nu ar mai fi disponibile.

Potrivit unui studiu recent realizat de instituția europeană, existența unei rezerve de numerar în casă poate fi esențială în cazuri de urgență.

De ce recomandă BCE numerar în locuințe

Situații precum penele majore de curent, defecțiuni tehnice la infrastructura bancară sau atacuri cibernetice pot face imposibilă utilizarea cardurilor sau a altor metode de plată electronică.

Recomandarea oficială este ca fiecare familie să dețină o sumă pregătită pentru minimum 72 de ore, suficientă pentru a acoperi nevoile de bază: hrană, apă, medicamente sau transport.

În plus, BCE insistă ca banii să fie în bancnote mici, pentru a facilita tranzacțiile atunci când comercianții nu pot oferi rest.

Această orientare nu este nouă. Mai multe state europene, printre care Austria, Suedia, Finlanda și Olanda, au transmis deja mesaje similare populației.

În aceste țări, autoritățile recomandă ca fiecare persoană să păstreze între 70 și 100 de euro, sumă considerată suficientă pentru trei zile în care plățile electronice nu ar funcționa.

Lecțiile învățate din crizele recente

Exemplele din trecut arată că astfel de situații nu sunt doar ipotetice. În aprilie 2025, o pană de curent extinsă în Spania și Portugalia a scos din uz terminalele POS din numeroase magazine.

Comercianții au fost nevoiți să accepte exclusiv bani lichizi, ceea ce a pus în dificultate clienții care nu aveau numerar la ei.

Acest incident a evidențiat vulnerabilitatea dependenței de plățile digitale și a demonstrat că accesul la cash rămâne vital în momente de criză. BCE consideră că, deși digitalizarea sistemului financiar aduce beneficii semnificative, populația nu trebuie să renunțe complet la bani fizici.

Mai mult, în contextul creșterii riscului de atacuri cibernetice asupra instituțiilor financiare și a infrastructurii critice, autoritățile europene văd în numerar o plasă de siguranță pentru cetățeni.

Recomandarea Băncii Centrale Europene nu este o invitație la teama față de viitor, ci o măsură de precauție menită să asigure continuitatea tranzacțiilor de bază în caz de urgențe.

Păstrarea unei sume moderate de bani în numerar, de preferat în bancnote de valoare mică, poate face diferența între siguranță și vulnerabilitate atunci când tehnologia eșuează.