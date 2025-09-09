Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 13:08
de Ozana Mazilu

Tehnologie revoluționară: cercetătorii MIT au reușit să producă apă potabilă direct din atmosferă

ȘTIINȚĂ
Tehnologie revoluționară: cercetătorii MIT au reușit să producă apă potabilă direct din atmosferă
Cum funcționează tehnologia de extragere a apei din aer

Ceea ce părea cândva scenariu de science-fiction devine realitate. În inima deșertului Death Valley, una dintre cele mai aride și fierbinți regiuni de pe planetă, cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au testat cu succes o tehnologie capabilă să extragă apă potabilă direct din aer. Descoperirea ar putea schimba radical modul în care omenirea își asigură resursele de apă, mai ales în zonele afectate de secetă extremă sau lipsă de infrastructură.

Rezultatele promițătoare ale experimentului arată că nu mai este vorba doar despre o idee teoretică, ci despre o soluție practică, cu un potențial uriaș de aplicare în viața reală, scrie CNN.

Dispozitivul testat de MIT funcționează pe baza unor materiale avansate capabile să absoarbă vaporii de apă din atmosferă, chiar și în condiții de umiditate extrem de scăzută. Procesul presupune captarea moleculelor de apă din aer, stocarea lor temporară și apoi eliberarea sub formă lichidă printr-un mecanism de condensare.

Vezi și:
Cât consumă o întrebare adresată lui Gemini: Costu energiei și apei din spatele inteligenței artificiale
Ce se întâmplă dacă bei apă dintr-o sticlă de plastic lăsată în mașină la căldură, conform oamenilor de știință

Unul dintre elementele cheie este folosirea materialelor poroase, cunoscute sub numele de MOF-uri (metal-organic frameworks), care pot reține o cantitate semnificativă de apă chiar și atunci când umiditatea este sub 20%. Ulterior, energia solară sau o altă sursă termică activează procesul de eliberare a apei colectate, care este apoi filtrată și transformată în apă potabilă.

Acest sistem nu are nevoie de infrastructură complexă și nici de surse externe mari de energie, ceea ce îl face ideal pentru regiunile izolate sau pentru situații de urgență. În esență, tehnologia folosește resursele disponibile în mod natural – aerul și soarele – pentru a produce cea mai vitală resursă: apa.

Importanța descoperirii pentru zonele afectate de secetă

Lumea se confruntă deja cu o criză a apei la scară globală. În multe regiuni, schimbările climatice și creșterea populației pun presiune uriașă asupra surselor existente. Africa subsahariană, Orientul Mijlociu, dar și părți din Asia și America Latină se confruntă cu probleme majore în accesul la apă potabilă.

În acest context, tehnologia dezvoltată de MIT ar putea reprezenta o soluție salvatoare. Posibilitatea de a extrage apă direct din atmosferă, fără dependență de râuri, lacuri sau sisteme centralizate de distribuție, ar putea oferi independență comunităților care altfel ar rămâne fără resurse vitale.

Death Valley a fost ales ca teren de testare tocmai pentru condițiile sale extreme, unde umiditatea este foarte scăzută, iar temperaturile depășesc adesea 50 de grade Celsius. Faptul că sistemul a reușit să producă apă potabilă acolo reprezintă o dovadă că poate funcționa și în alte regiuni cu climă aridă.

Această descoperire nu se limitează doar la aplicații umanitare. Armata, expedițiile de cercetare sau chiar viitoarele misiuni spațiale ar putea beneficia de o astfel de tehnologie, capabilă să asigure apă în locuri unde accesul tradițional este imposibil.

Provocări și perspective pentru viitor

Chiar dacă testele au fost încurajatoare, tehnologia nu este încă pregătită pentru producția de masă. Una dintre marile provocări o reprezintă scalarea procesului, astfel încât să se poată produce suficientă apă pentru comunități întregi, nu doar pentru grupuri restrânse sau utilizări individuale.

Costurile materialelor și durabilitatea sistemului pe termen lung sunt alte aspecte pe care cercetătorii încearcă să le optimizeze. Totuși, investițiile în domeniul tehnologiilor de captare a apei atmosferice cresc rapid, iar MIT nu este singura instituție care explorează această direcție. Companii și universități din întreaga lume caută soluții similare, iar progresul pare inevitabil.

Dacă va fi perfecționată și produsă pe scară largă, tehnologia ar putea redefini accesul la apă la nivel global. În loc ca oamenii să depindă de surse naturale din ce în ce mai nesigure, ar putea obține apa necesară direct din aer, folosind un dispozitiv compact și eficient.

Transformarea acestei invenții dintr-un experiment de laborator într-un produs accesibil pe piață ar putea marca un moment istoric, comparabil cu descoperirea energiei electrice sau a internetului. Într-o lume în care schimbările climatice ne obligă să regândim modul în care folosim resursele, capacitatea de a „extrage” apă din atmosferă ar putea fi una dintre cele mai mari inovații ale secolului XXI.

Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
Recomandări
Cele mai așteptate filme din toamna 2025: de la continuări spectaculoase la debuturi surprinzătoare
Cele mai așteptate filme din toamna 2025: de la continuări spectaculoase la debuturi surprinzătoare
Generația Z râde în fața „apocalipsei” locurilor de muncă adusă de AI
Generația Z râde în fața „apocalipsei” locurilor de muncă adusă de AI
Luna septembrie vine cu divertisment de calitate, de la Irina Rimes la Brad Pitt, de la Matisse la Brâncuși. Cele mai importante motive să ieși din casă
Luna septembrie vine cu divertisment de calitate, de la Irina Rimes la Brad Pitt, de la Matisse la Brâncuși. Cele mai importante motive să ieși din casă
Cum lucrezi în colaborare pe iPad cu Freeform, Pages, Numbers și Keynote
Cum lucrezi în colaborare pe iPad cu Freeform, Pages, Numbers și Keynote
Când intră bursele elevilor pe card în noul an școlar. Data până la care se trimit listele de beneficiari
Când intră bursele elevilor pe card în noul an școlar. Data până la care se trimit listele de beneficiari
BMW, Mercedes și Volkswagen lansează o ofensivă electrică pentru a recâștiga piața europeană
BMW, Mercedes și Volkswagen lansează o ofensivă electrică pentru a recâștiga piața europeană
Premieră în justiția din România: o femeie din Cluj a primit interdicția de a mai intra în mall-uri timp de 3 ani. De ce a primit această pedeapsă
Premieră în justiția din România: o femeie din Cluj a primit interdicția de a mai intra în mall-uri timp de 3 ani. De ce a primit această pedeapsă
Un malware sofisticat folosește Google Ads și GitHub fals pentru a ataca firmele IT. Pericolele care pândesc din umbră
Un malware sofisticat folosește Google Ads și GitHub fals pentru a ataca firmele IT. Pericolele care pândesc din umbră
Revista presei
Adevarul
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Catinca Roman și Calina, bagaje de 98 de kilograme în Asia Express: „Am folosit tot”. De ce a vrut fata creatoarei de modă cu orice preț în emisiune. EXCLUSIV
Playtech Știri
De ce alimente nu se mai aproprie Oana Roman de când a ajuns la silueta dorită. Vedeta este cât se poate de hotărâtă: „Nu am pofte”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Rugăciune puternică de Sfinţii Ioachim şi Ana. Ruga face minuni pentru cei care cer ajutorul divin în această zi
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...