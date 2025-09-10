Primele imagini din Polonia după atacul dronelor rusești. Una s-a prăbușit peste o casă, alta a fost doborâtă de armată. A fost invocat articolul 4 NATO

Imagini șocante au apărut din Polonia după ce mai multe drone lansate dinspre Rusia și Belarus au încălcat spațiul aerian al țării, în cursul nopții. Armata poloneză a doborât unele aparate, dar resturile altora s-au prăbușit pe teritoriul polonez, inclusiv peste o casă din provincia Lublin. Premierul Donald Tusk a confirmat că țara sa a invocat articolul 4 NATO și se află în consultări cu aliații.

Drone rusești neutralizate de forțele armate poloneze

Primele imagini apărute în presa poloneză arată resturi de dronă prăbușite pe teritoriul țării, inclusiv pe acoperișul unei locuințe din Wyryki, provincia Lublin, din estul Poloniei. Locuința a suferit pagube serioase, însă, potrivit pompierilor, ”nimeni nu a fost rănit în incident”.

”Informaţiile preliminare indică faptul că a avut loc un impact sau o explozie în clădire”, au confirmat aceștia la ora locală 7:40, potrivit News.ro.

Un oficial local a declarat pentru agenția PAP că ”serviciile lucrează de la ora 6 dimineaţa” pentru a evalua pagubele și a securiza zona. Alte resturi au fost localizate pe un câmp în apropierea satului Czosnówka, la doar 25 de kilometri de graniţa cu Belarus.

Armata poloneză a anunțat, miercuri dimineață, că a doborât mai multe drone care au încălcat spațiul aerian al țării, în timpul unui atac rus asupra Ucrainei.

Comandamentul Operațional al Poloniei a transmis pe X că ”a fost mobilizat armament și serviciile lucrează activ pentru a localiza obiectele căzute”. Operațiunea militară este în desfășurare, iar autoritățile au îndemnat populația să rămână în case.

Donald Tusk: Polonia a solicitat invocarea articolului 4 NATO

Premierul Donald Tusk este prezent la fața locului și a declarat că ”forțele militare poloneze au folosit arme împotriva obiectelor”, referindu-se la dronele rusești.

El a confirmat că a informat secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre situație și despre măsurile luate de Polonia împotriva ”obiectelor care au încălcat spațiul nostru aerian”.

”Suntem în contact permanent”, a scris Donald Tusk pe X.

Premierul a anunțat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din Tratatul NATO.

”Faptul că aceste drone, care reprezentau o ameninţare la adresa securităţii, au fost doborâte schimbă situaţia politică. Prin urmare, consultările cu aliaţii au luat forma unei solicitări oficiale de activare a articolului 4 din tratatul NATO”, a spus el.

Articolul 4 prevede că membrii NATO se vor consulta ori de câte ori teritoriul, independenţa politică sau securitatea lor sunt ameninţate. Spre deosebire de articolul 5, acesta nu impune un răspuns militar automat, dar poate conduce la acţiuni diplomatice, desfăşurarea de trupe sau garanţii de securitate suplimentare.

NATO și SUA, informate despre atac

Un purtător de cuvânt al NATO a confirmat că este pentru prima dată când avioanele Alianței au intervenit împotriva unor potențiale amenințări în spațiul aerian aliat.

Generalul Alexus Grynkewich, comandantul militar al NATO, a transmis că Alianţa a răspuns ””rapid şi decisiv la situaţie, demonstrând capacitatea şi hotărârea noastră de a apăra teritoriul aliat”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia a folosit 415 drone și 40 de rachete în atacurile asupra Ucrainei din timpul nopții și că cel puțin 8 drone ”au țintit Polonia”.

”Un precedent extrem de periculos pentru Europa”, a spus el. „Este nevoie de o reacţie puternică – şi aceasta poate fi doar o reacţie comună a tuturor partenerilor: Ucraina, Polonia, toţi europenii, Statele Unite”, a transmis președintele ucrainean.

Rusia neagă acuzațiile

Pe de altă parte, Rusia respinge acuzațiile.

”Considerăm acuzaţiile nefondate. Nu a fost prezentată nicio dovadă că aceste drone sunt de origine rusă”, a declarat Andrei Ordaş, însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, convocat la Ministerul de Externe al țării.

Deși autoritățile poloneze subliniază că nu există motive să declare stare de război, Donald Tusk a afirmat că Polonia se află în ”cea mai apropiată situaţie legată de un conflict armat de la al Doilea Război Mondial”. Incidentul reprezintă cel mai grav moment de tensiune între Rusia și NATO de la începutul invaziei Ucrainei.

Sursă foto: warnewspl.com