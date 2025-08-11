Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 09:36
de Iulia Kelt

Ce pot face hackerii atunci când lucrează în slujba binelui – Sistemele de apă, protejate de voluntari împotriva atacurilor cibernetice venite din China și Iran

TEHNOLOGIE
Ce pot face hackerii atunci când lucrează în slujba binelui - Sistemele de apă, protejate de voluntari împotriva atacurilor cibernetice venite din China și Iran
Mai mulți hackeri voluntari de la DEF CON au dat o mână de ajutor securității cibernetice / Foto: Steve Multer

Un proiect lansat la conferința DEF CON mobilizează sute de voluntari din domeniul securității cibernetice pentru a proteja infrastructura critică a apei din Statele Unite.

În contextul intensificării atacurilor cibernetice provenite din China și Iran, inițiativa își propune să treacă de la câteva proiecte pilot la mii de implementări până la finalul anului.

De la cinci proiecte pilot la mii de sisteme protejate

Proiectul Franklin, inspirat de Benjamin Franklin, fondatorul primei brigăzi voluntare de pompieri din America, a debutat anul trecut la DEF CON, atrăgând rapid 350 de specialiști dispuși să ofere gratuit expertiză tehnică sistemelor de apă.

Vezi și:
Investigație – Cum a folosit o companie chineză inteligența artificială pentru a influența politicieni americani
China deschide primul magazin dedicat roboților umanoizi. Ce prețuri au și ce pot face „servitorii” și „fotbaliștii” din silicon și metal

Interesul a fost atât de mare încât înscrierile au fost închise după scurt timp, din lipsă de capacitate de gestionare a voluntarilor.

În primele nouă luni, echipele au lucrat cu cinci sisteme de apă din patru state americane, Indiana, Oregon, Utah și Vermont, unde au aplicat măsuri esențiale de securitate: schimbarea parolelor implicite, activarea autentificării multifactor, inventarierea activelor, evaluarea tehnologiilor operaționale (OT), cartografierea și scanarea rețelelor.

Unul dintre primele obstacole a fost convingerea administratorilor din comunități mici că reprezintă ținte pentru grupuri cibernetice susținute de state, în special din China și Iran.

Cazul „Volt Typhoon”, o operațiune a Beijingului care a compromis sute de utilități, inclusiv sisteme de apă din localități mici, a demonstrat că aceste infrastructuri pot fi folosite atât pentru atacuri viitoare, cât și pentru a redirecționa trafic prin dispozitivele lor conectate, scrie The Register.

Creștere accelerată pe fondul amenințărilor și lipsei de resurse

Planul inițial prevedea o extindere graduală, dar intensificarea atacurilor și reducerea finanțării federale pentru entități precum MS-ISAC și Agenția pentru Protecția Mediului au impus o accelerare masivă.

SUA are aproximativ 50.000 de utilități de apă, majoritatea în comunități mici, cu bugete limitate și personal IT redus, rareori specializat în securitate cibernetică.

Parteneriatele cu organizații precum National Rural Water Association și companii precum Dragos, care oferă gratuit instrumente de securitate OT pentru operatorii cu venituri sub 100 de milioane de dolari, permit păstrarea accesului gratuit la tehnologiile implementate. Obiectivul este crearea unui pachet standard de instrumente și proceduri aplicabile rapid în mii de sisteme de apă.

Chiar dacă detaliile despre atacurile cibernetice blocate sunt confidențiale, există deja exemple concrete de succes: un manager de utilitate a evitat deschiderea unui link malițios dintr-un email datorită instruirii primite de la voluntarii proiectului.

Jake Braun, cofondator al Franklin și fost oficial al Casei Albe, subliniază că pentru multe dintre aceste comunități, sprijinul voluntarilor este singura alternativă realistă. „Este fie echipa noastră de voluntari, fie nimic”, spune el.a

Vreme instabilă la început de săptămână: vijelii, dar și caniculă în mai multe zone. Sunt restricţii de circulaţie pentru camioane din cauza temperaturilor ridicate
Recomandări
Testul australian care a dezvăluit surprize majore la SUV-urile moderne, inclusiv electrice
Testul australian care a dezvăluit surprize majore la SUV-urile moderne, inclusiv electrice
Mașinile vechi, taxate semnificativ mai mult din 2026: cum se schimbă impozitul auto în România
Mașinile vechi, taxate semnificativ mai mult din 2026: cum se schimbă impozitul auto în România
James Gunn ar putea interpreta greșit esența lui Superman în filmul său. Iată de ce regizorul s-ar putea fă fi mers pe o pantă greșită
James Gunn ar putea interpreta greșit esența lui Superman în filmul său. Iată de ce regizorul s-ar putea fă fi mers pe o pantă greșită
Bateriile care se repară singure, soluția deșteaptă pentru viitorul mașinilor electrice. Cum funcționează tehnologia revoluționară
Bateriile care se repară singure, soluția deșteaptă pentru viitorul mașinilor electrice. Cum funcționează tehnologia revoluționară
Pierdem legătura cu natura: studiul care arată cum dispariția unor cuvinte precum „râu” sau „floare” anunță o criză pentru generațiile viitoare
Pierdem legătura cu natura: studiul care arată cum dispariția unor cuvinte precum „râu” sau „floare” anunță o criză pentru generațiile viitoare
O schemă de înșelăciune ingenioasă îi vizează pe românii aflați în tranzit prin Bulgaria. Povestea unei familii care a scăpat de o capcană periculoasă
O schemă de înșelăciune ingenioasă îi vizează pe românii aflați în tranzit prin Bulgaria. Povestea unei familii care a scăpat de o capcană periculoasă
Noul ChatGPT-5 halucinează mai puțin decât versiunile anterioare
Noul ChatGPT-5 halucinează mai puțin decât versiunile anterioare
Cel mai nou troian bancar ce te poate lăsa fără bani în cont – Coyote exploatează o funcție de accesibilitate din Windows
Cel mai nou troian bancar ce te poate lăsa fără bani în cont – Coyote exploatează o funcție de accesibilitate din Windows
Revista presei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința de la Ialta
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc 11-17 august 2025. Şarpele trebuie să înceapă să aibă încredere în ceilalţi şi să spună ce îşi doreşte cu adevărat
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 11 august. Este un război zodiacal, nativii Berbec au parte de confruntări directe
Playtech Știri
Trei zodii care atrag succesul financiar între 11 şi 17 august 2025. Energia abundenţei este de partea lor
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei