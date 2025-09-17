Ce pensie primeşte un muncitor în construcţii după 20 de ani de lucrat în Germania

Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
17 sept. 2025 | 15:07
de Vieriu Ionut

ȘTIRI EXTERNE
Ce pensie primește un muncitor în construcţii după 20 de ani de muncă legală

Sistemul de pensii din Germania (“gesetzliche Rentenversicherung”) funcţionează pe baza unor puncte de pensie („Entgeltpunkte”). Esenţial este: cu cât contribui mai mult, cu cât salariul tău este mai apropiat de salariul mediu german şi cu cât plăteşti contribuţii în mai mulţi ani, cu atât pensia finală va fi mai mare. De exemplu, un an de muncă cu salariul mediu te aduce 1 punct de pensie.

Cum arată pensia după 20 de ani de muncă în construcţii: scenarii

Valoarea unui punct de pensie în 2025 a fost stabilită la 40,79 euro brut pe lună.

Pentru un muncitor în construcţii, estimarea pensiei după 20 de ani depinde de cât a câştigat, dacă a plătit contribuţii la salariul mediu sau sub mediu, dacă a lucrat full-time, şi dacă a avut întreruperi (şomaj, concediu medical, etc.). Iată câteva scenarii posibile:

  • Scenariul conservator

Muncitor cu salariu sub media germană – să zicem ~60% din salariul mediu brut. Dacă acest muncitor plăteşte contribuţii regulat, dar la un salariu redus, va obţine ~0,6 puncte de pensie pe an. După 20 de ani, asta înseamnă ~12 puncte. La valoarea actuală de 40,79€/punct, pensia brută ar fi ~ 490-500 euro/lună. Acesta este un scenariu similar cu îngrijitoarele part-time descrise în sursele pentru Germania.

  • Scenariul mediu-bun/full-time

Muncitor în construcţii care a lucrat full-time, cu salariu apropiat de media pe Germania. În acest caz, se poate acumula aproape 1 punct de pensie pe an, deci după 20 de ani ai ~20 de puncte. La valoarea de 40,79€/punct, pensia brută ar fi ~ 816-820 euro/lună. Acest scenariu se apropie de situaţiile cu venit mai mare raportate în calcul pentru îngrijitoare cu salarii apropiate de media germană.

  • Scenariul optimist

Dacă muncitorul a avut salariul mediu sau peste, a avut contribuţii constante, fără perioade mari de întrerupere și a muncit full-time, pensia ar putea fi mai mare, dar nu există date garantate publice care să arate valori foarte mari pentru exact “muncitori în construcţii” după 20 de ani. Sursele principale arată scenarii pentru profesii precum îngrijitoare, dar metodologia e aplicabilă și altor muncitori care au avut condiţii similare.

Ce nu se ia în calcul și ce factori influenţează mult

  • Dacă ai avut întreruperi de muncă (şomaj, concedii medicale, perioade fără contribuţii) acelea reduc numărul de puncte acumulate.
  • Dacă salariul tău era mult sub media germană, vei obţine mai puţine puncte și pensia va fi mai mică.
    Impozitele și contribuțiile sociale pot reduce sumele nete primite la pensie. Sursele spun că valoarea brută nu este aceeași cu cea netă.
  • Statul german ajustează periodic pensiile și valoarea punctului, ceea ce poate influența în sus sau în jos pensia în momentul pensionării.

Estimare realistă pentru un muncitor în construcţii cu 20 de ani de contribuţii

Luând în considerare toate aceste scenarii, un muncitor în construcţii care a muncit 20 de ani în Germania, contribuind regulat și cu salariu mediu sau apropiat de mediu, s-ar putea aştepta la o pensie brută în intervalul ≈ 800-850 euro pe lună. Dacă salariul a fost mai mic sau dacă au existat întreruperi, suma poate fi mult mai redusă, posibil în jurul valorii de ≈ 450-550 euro.

Este important de subliniat că aceste cifre sunt estimative și variază mult în funcţie de circumstanţe: salariu, tip de contract, contribuţii efective, regiune (vest sau est Germania), perioada exactă de contribuţie etc. Dar oferă o idee clară pentru cineva care vrea să afle ce pensie ar putea primi după 20 de ani de muncă construcţii în Germania.

