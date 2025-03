Un muncitor în construcții din Italia a câştigat 500.000 de euro cu un loz de doar 5. Decizia legată de muncă luată după ce s-a îmbogăţit

Un moment obișnuit s-a transformat într-o zi de neuitat pentru un muncitor în construcții din Italia. Albin Kryeziu, un tânăr de 26 de ani originar din Kosovo, trăia o viață simplă, lucrând într-o firmă de construcții din San Polo di Piave. Nimic nu prevestea schimbarea radicală care avea să îi marcheze destinul într-o seară aparent banală.

După o zi de muncă obositoare, Albin s-a oprit împreună cu fratele său și câțiva colegi la barul „Gioca Tutto” din Ponte di Piave, pentru a savura o cafea. Într-un impuls de moment, a decis să cumpere un loz răzuibil „20X”, investind doar 5 euro, fără să bănuiască măcar ce avea să urmeze.

„Nici măcar nu mi-a trecut prin cap că aș putea câștiga o sumă atât de mare. Am luat lozul mai mult pentru distracție. Când am început să-l răzuiesc și am văzut suma, am rămas fără cuvinte. Nu mi-a venit să cred”, a mărturisit Albin.