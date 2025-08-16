Câți bani trebuie să ai strânși în conturi până la vârsta de 40 de ani? Calcul pentru salariul mediu de 5.500 lei pe lună

Întrebarea „Câți bani ar trebui să am strânși până la 40 de ani?” e una care frământă tot mai mulți români. Nu există o sumă magică universal valabilă, pentru că fiecare are venituri, cheltuieli și planuri diferite. Dar există repere și reguli de bun-simț financiar care te pot ajuta să-ți dai seama dacă ești pe drumul cel bun sau dacă trebuie să accelerezi economisirea.

Regula generală spune că trebuie să ai economii cât venitul tău anual

Specialiștii în educație financiară recomandă ca, până la 40 de ani, să ai strânși echivalentul unui an de venit net. Adică, dacă ai un salariu de 1.000 de euro pe lună, ar fi bine să ai economii de cel puțin 12.000 de euro. Nu toată lumea reușește asta, mai ales în România, unde costul vieții a crescut enorm, dar acesta rămâne un obiectiv realist.

De ce un an de venit? Pentru că îți oferă o plasă de siguranță în caz de șomaj, boală sau alt eveniment neprevăzut. În plus, îți permite să faci investiții sau să-ți pui la punct planurile pentru pensie, fără să depinzi complet de stat.

Ce înseamnă pentru un român cu salariu mediu

La noi în țară, salariul mediu net în 2025 este în jur de 5.500 lei (aprox. 1.100 euro). Asta înseamnă că un român cu venit mediu ar trebui să aibă până la 40 de ani economii de cel puțin 13.000 de euro.

Suma poate părea mare, dar dacă începi să economisești încă de la 25 de ani câte 300 – 400 lei pe lună, poți ajunge acolo fără eforturi uriașe. Problema este că mulți români trăiesc de la salariu la salariu, fără economii. Statisticile arată că aproape jumătate dintre gospodării nu ar rezista mai mult de o lună fără venituri. Tocmai de aceea, discuția despre bani puși deoparte la 40 de ani este mai actuală ca niciodată.

Fond de urgență, nu bani „uitați” sub saltea

Important de precizat este că economiile nu trebuie să stea blocate la bancă pe zero dobândă. Ideal este să ai un fond de urgență echivalent cu 3 – 6 luni de cheltuieli curente, ținut într-un cont de economii sau într-un depozit la termen, accesibil rapid. Restul banilor pot fi investiți în instrumente sigure și diversificate – fonduri mutuale, titluri de stat sau chiar pensii private.

Astfel, nu doar că ai bani puși deoparte, dar îi și protejezi de inflație. A ține banii în lei cash, fără să producă nimic, înseamnă că pierzi putere de cumpărare în fiecare an.

Dacă ai ajuns la 40 de ani fără economiile recomandate, nu înseamnă că ești condamnat la lipsuri. E important să începi acum și să fii consecvent. De exemplu, dacă pui deoparte 1.000 lei pe lună și îi investești inteligent, până la 50 de ani poți acumula echivalentul a două sau chiar trei salarii anuale.

La 40 de ani, mulți români au deja credite ipotecare, cheltuieli cu copiii și o presiune mare pe buget. Tocmai de aceea, disciplina financiară contează mai mult ca oricând. Fiecare leu economisit azi îți dă libertate și liniște mâine.

Suma contează, dar disciplina contează și mai mult

Ideal ar fi ca la 40 de ani să ai economii egale cu venitul tău pe un an. Dacă ești peste acest prag, ești pe drumul cel bun. Dacă ești sub, nu te descuraja: cheia este să începi să pui deoparte constant, să investești chibzuit și să îți planifici banii pe termen lung.

În final, nu cifrele exacte dau liniștea financiară, ci faptul că știi că ai control asupra banilor tăi și nu invers.