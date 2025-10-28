Ce pensie iei dacă ai lucrat 20 de ani și ai câștigat 4.000 lei lunar. Exemplu de calcul complet

Mulți români care doresc să se pensioneze se întreabă ce pensie li se va cuveni dacă au contribuit timp de două decenii și au avut un venit constant, de 4.000 lei lunar. Pentru anul 2025, sistemul public de pensii folosește formula bazată pe punctaj și valoarea punctului de referință, iar estimările realiste arată că pensia rezultată poate fi mai mică decât mulți se așteaptă, mai ales din cauza stagiului redus de cotizare.

Cum se calculează pensia în România în 2025

Pensia în România este determinată printr-o formulă care combină punctajul acumulat de-a lungul vieții contributive cu valoarea punctului de referință.

Punctaj lunar

Se calculează prin raportarea venitului brut asigurat în lună la câștigul salarial mediu brut al lunii respective.

Punctaj anual

Se obține prin media punctajelor lunare din anul respectiv: (suma punctajelor lunare) ÷ 12.

Punctaj mediu anual

Totalul punctajelor anuale pe întreaga carieră se împarte la numărul de ani de cotizare (în cazul unui stagiu complet sau cei contribuiți).

Puncte de stabilitate

Pentru stagiul cotizat peste 25 de ani, legea prevede acordarea unor puncte suplimentare: 0,50 puncte pentru fiecare an între 26–30, 0,75 puncte pentru anii 31–35 și 1 punct pe an pentru anii peste 35.

Valoarea punctului de referință (VPR)

Din septembrie 2024, în formula pensiei este folosit punctul de referință, a cărui valoare pentru 2025 este 81 lei

Pensie = punctaj mediu anual × VPR

În baza acestor date, rezultatul final este înmulțit cu 81 lei (valoarea punctului de referință) pentru a obține cuantumul pensiei brute.

Legea prevede și că nicio pensie în plată nu va scădea dacă, în urma recalculării, rezultatul ar fi mai mic decât pensia primită deja.

Exemplu de calcul: 20 de ani lucrători, venit brut 4.000 lei lunar

Vom face o estimare ipotetică, pe baza informațiilor legislative și a regulilor de calcul, pentru un angajat care a avut salariul brut asigurat de 4.000 lei lunar pe întreaga perioadă de 20 de ani.

Pas 1: Punctaj lunar estimat

Să presupunem că câștigul salarial mediu brut în economia națională (folosit la calcul) este, spre exemplu, 6.000 lei (valoare ipotetică pentru simulare).

Punctaj lunar = 4.000 ÷ 6.000 = 0,6667 puncte

Pas 2: Punctaj anual

(0,6667 × 12) ÷ 12 = 0,6667 (practic media lunară, pentru simplificare)

Pas 3: Punctaj mediu anual pentru 20 ani

Dacă activitatea a fost constantă, punctaj mediu anual = 0,6667

Fără a adăuga puncte de stabilitate (pentru că punctele de stabilitate se aplică doar la după 25 de ani contributivi)

Pas 4: Număr total de puncte

Total puncte = punctaj mediu anual × ani de cotizare = 0,6667 × 20 = 13,3333 puncte

Pas 5: Calcul pensie brută

Pensie = 13,3333 × 81 lei = 1.080 lei

Persoana nu beneficiază de „puncte de stabilitate”, deoarece acestea se acordă doar pentru anii care depășesc 25 de ani de contribuție. În plus, valoarea finală poate varia ușor în funcție de contribuțiile exacte lunare, eventuale perioade necontributive sau bonusuri salariale.

Menționăm că rata reală de pensie poate fi mai mică sau mai mare, în funcție de: