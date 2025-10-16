Calcul pensie netă. Tot ce trebuie să ştii despre punctajul lunar

Reforma sistemului de pensii aduce modificări importante în ceea ce privește modul de calcul al pensiei nete. Fiecare contribuabil trebuie să știe exact cum se formează punctajele lunare și anuale, cum se acordă punctele de stabilitate și, mai ales, cum se stabilește cuantumul final al pensiei. Aceste elemente sunt esențiale pentru oricine dorește să-și estimeze veniturile de la vârsta pensionării.

Cum se calculează punctajul lunar

Punctajul lunar reprezintă baza întregului sistem de calcul al pensiei. Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, acesta se determină în funcție de venitul total lunar realizat, fie brut, fie net, în funcție de forma de angajare, asupra căruia s-a plătit contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 și 31 august 2023, se ia în considerare venitul brut lunar care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, așa cum este declarat în documentele oficiale de asigurare.

Începând cu 1 septembrie 2024, punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar realizat (sau a venitului lunar asigurat) la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale din anul respectiv. Această modificare urmărește o corelare mai strânsă între veniturile reale și punctajul obținut, pentru o evaluare mai exactă a contribuțiilor individuale.

Punctajul anual și modul de calcul

După determinarea punctajelor lunare, acestea se însumează pentru fiecare an calendaristic. Punctajul anual al fiecărui asigurat se obține prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare. Astfel, rezultă o valoare medie care reflectă contribuția totală a persoanei la sistemul de pensii într-un an complet de activitate.

Punctele de stabilitate – bonus pentru vechime

Sistemul acordă puncte de stabilitate pentru persoanele care au lucrat mai mult de 25 de ani în sistemul contributiv. Aceste puncte reprezintă un avantaj suplimentar pentru cei cu o carieră îndelungată:

0,50 puncte pentru fiecare an lucrat peste 25 și până la 30 de ani inclusiv;

0,75 puncte pentru fiecare an lucrat peste 30 și până la 35 de ani inclusiv;

1 punct întreg pentru fiecare an lucrat peste 35 de ani.

Aceste puncte pot face o diferență semnificativă în calculul final al pensiei, stimulând astfel munca îndelungată și contribuțiile constante la sistem.

Cum se calculează numărul total de puncte și cuantumul pensiei

Numărul total de puncte se obține prin însumarea punctajelor anuale și a punctelor de stabilitate. Cuantumul pensiei se stabilește apoi prin înmulțirea acestui număr total de puncte cu valoarea punctului de referință, stabilită prin lege.

La 1 septembrie 2024, valoarea punctului de referință este de 81 de lei. Cu alte cuvinte, fiecare punct acumulat în perioada de activitate aduce 81 de lei la valoarea pensiei lunare brute.

Corecțiile pentru cei care contribuie la fonduri private

Persoanele care au aderat la un fond de pensii administrat privat beneficiază de un calcul ajustat. Punctajul lunar se corectează în funcție de cota de contribuție care merge către fondul privat, prin aplicarea unui indice de corecție stabilit anual.

De exemplu, acest indice a variat în ultimii ani între 0.80 și 0.93, în funcție de anul de contribuție. Pentru anul 2024, valoarea indicelui este 0.81000, ceea ce reflectă raportul dintre contribuția către sistemul public și cea către fondurile private.

Elemente luate în calcul pentru stabilirea pensiei

Determinarea cuantumului pensiei depinde de mai mulți factori:

punctajul lunar;

punctajul anual;

punctele de stabilitate;

numărul total de puncte realizate pe parcursul întregii perioade de activitate.

Toate aceste componente sunt combinate pentru a reflecta cât mai fidel contribuția reală a fiecărui angajat la sistemul public de pensii.