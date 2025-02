Ce pensie are o româncă după ce a lucrat 22 de ani ca asistent medical în Italia: “Pot să îmi permit să fac ce vreau”

În ultimele decenii, mulți români au ales să plece în străinătate pentru a-și construi un viitor mai bun. Acum, odată ajunși la vârsta pensionării, tot mai mulți dintre ei aleg să se întoarcă acasă. Motivele nu sunt doar legate de dorul de familie și de locurile natale, ci și de faptul că în România viața de zi cu zi este mai puțin costisitoare decât în alte state europene.

Conform celor mai recente statistici, peste 100.000 de români beneficiază de pensii pentru anii munciți în state din Uniunea Europeană. Cele mai frecvente țări de unde provin aceste pensii sunt Germania, Spania și Italia, unde mulți români au muncit în ultimele două decenii.

Un exemplu este Maria David, o româncă ce a lucrat timp de 22 de ani ca asistentă medicală într-un spital de stat din Italia, pe secția de chirurgie cardiovasculară. Pentru această perioadă de activitate, statul italian îi oferă o pensie lunară de 900 de euro. În plus, Maria primește și o pensie din România, pentru anii în care a lucrat înainte de a pleca în străinătate.

Maria nu este un caz singular. Tot mai mulți români ajunși la vârsta pensionării beneficiază de pensii din mai multe state. Spre exemplu, Zachei Biro, în vârstă de 67 de ani, primește pe lângă pensia din România încă 310 euro lunar, sumă corespunzătoare anilor lucrați în Spania și Austria.

„În România am lucrat 35 de ani, în 2003 am plecat în Spania și am lucrat în construcții până în 2011, apoi am lucrat la o fermă de porci în Austria”, povestește acesta, potrivit aceleiași surse.