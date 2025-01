De ce românii care lucrează peste hotare se întorc în țară când ies la pensie: ”Îmi permit să fac ce vreau!”

Tot mai mulți români care au muncit ani buni în străinătate aleg să se întoarcă în țară la pensionare. Motivul principal nu este doar dorul de casă, ci și costurile mai scăzute ale vieții din România. În plus, mulți dintre aceștia beneficiază de pensii din mai multe state ale Uniunii Europene, ceea ce le asigură o viață confortabilă.

Pensiile din străinătate: o siguranță financiară importantă

Numărul românilor care primesc pensii din alte state ale Uniunii Europene a crescut semnificativ în ultimii ani. În 2023, peste 107.000 de români au primit pensii pentru perioada în care au lucrat în Germania, Spania, Italia, Austria sau alte state membre ale UE, un număr de patru ori mai mare decât în 2020.

Aceste pensii reprezintă un venit suplimentar considerabil, ceea ce le permite pensionarilor să trăiască confortabil în România. Maria David, care a lucrat 22 de ani ca asistentă medicală în Italia, povestește: ”Mă ajută foarte mult, pentru că oricum e de trei ori mai mare decât pensia din România, pot să îmi permit să fac ce vreau, când vreau, fără stres, fără grija zilei de mâine”.

Ea a declarat, potrivit stirileprotv.ro, că primește o pensie de 900 de euro din Italia, pe lângă pensia românească, ceea ce îi oferă libertatea de a-și trăi viața așa cum își dorește.

Românii se întorc acasă pentru un trai mai ușor

Mulți dintre cei care s-au întors în România după pensionare spun că au ales să revină acasă din dorința de a trăi într-un mediu cunoscut, dar și din cauza costurilor mai mici.

Zachei Biro, un pensionar de 67 de ani care a muncit în Spania și Austria, a spus: ”În România am lucrat 35 de ani, în 2003 am plecat în Spania și am lucrat în construcții până în 2011, apoi am lucrat la o fermă de porci în Austria”. Deși a beneficiat de pensii din străinătate, pentru el întoarcerea acasă a fost o alegere naturală.

Giovani Pagarini, un alt român care a lucrat 18 ani în Canada, explică de ce a ales să se întoarcă în Maramureș: ”Ne-am dorit să fim acasă, nu ne-am simțit niciodată bine în Canada. M-am pensionat înainte de 60 de ani”. Așadar, dorința de a fi aproape de familie și de a trăi într-un loc mai familiar cântărește mult în alegerea de a se întoarce acasă.

Numărul pensionarilor români crește anual

Datele de la Casa Națională de Pensii arată că numărul celor care primesc pensii din alte state europene este în continuă creștere. De la 26.197 de beneficiari în 2020, numărul acestora a ajuns la 107.531 în 2023, iar acest trend ascendent continuă.

Cele mai multe pensii provin din Germania, Spania, Italia și Austria, iar statisticile arată că românii care au lucrat în aceste țări revin, în mod clar, în țară pentru a trăi confortabil cu pensia lor din străinătate.

Așadar, pensionarii români care au lucrat în străinătate se întorc în țară nu doar din dorința de a fi aproape de familie, dar și datorită unei vieți mai accesibile din punct de vedere financiar, facilitându-le să trăiască fără grija zilei de mâine.