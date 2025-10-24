Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
24 oct. 2025 | 17:23
de Diana Dumitrache

Ce nu ai voie să faci de Sfântul Dumitru. Obiceiuri respectate de români din vechime

ACTUALITATE
Ce nu ai voie să faci de Sfântul Dumitru. Obiceiuri respectate de români din vechime
Pelerinaj de Sfântul Dimitrie cel Nou, în Bucureşti (Foto: Profimedia)

Sfântul Dumitru, prăznuit în fiecare an pe 26 octombrie, este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. În tradiția populară, ziua Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, marchează sfârșitul toamnei și începutul iernii pastorale, fiind considerată o sărbătoare de hotar între anotimpuri. De-a lungul veacurilor, românii au legat această zi de numeroase credințe, obiceiuri și interdicții, respectate cu strictețe pentru a atrage binecuvântarea sfântului și pentru a se feri de necazuri.

Ce nu ai voie să faci de Sfântul Dumitru?

Sfântul Dumitru s-a născut în Salonic, în secolul al III-lea, într-o familie de nobili creștini. A fost un om al dreptății și al credinței, care a propovăduit creștinismul într-o perioadă în care religia era interzisă. Pentru curajul său, a fost aruncat în temniță și omorât cu sulițele, devenind mucenic – martir pentru credință. În popor, Sfântul Dumitru este considerat apărătorul păstorilor, al oierilor și al celor care se pregătesc pentru iarnă.

Tradiția spune că această zi trebuie respectată cu sfințenie. Se consideră că orice muncă fizică sau activitate casnică aduce ghinion, mai ales munca la câmp, spălatul rufelor sau curățenia generală. Totodată, nu se coase și nu se spală haine, pentru că aceste gesturi pot „închide norocul” în familie. Femeile nu trebuie să folosească acul sau foarfecele, fiindcă se spune că Sfântul Dumitru „îi pedepsește” pe cei care nu-i cinstesc ziua.

De asemenea, nu se împrumută bani, alimente sau alte bunuri în această zi, pentru că se crede că tot ce se dă din casă „pleacă și norocul odată cu ele”. În unele zone, se spune că nu e bine să te cerți sau să rostești vorbe urâte, deoarece sfântul aduce pace și împăcare, iar conflictele în zi de praznic pot atrage discordie tot anul.

Obiceiuri și tradiții românești de Sfântul Dumitru

Sfântul Dumitru este considerat păzitorul iernii. În satele de odinioară, oamenii obișnuiau să aprindă focuri mari în curți sau pe dealuri, numite „focurile lui Samedru”, menite să alunge spiritele rele și frigul. Cei tineri săreau peste foc pentru a fi sănătoși tot anul, iar din jarul rămas, bătrânii luau o bucată de cărbune pe care o puneau în grădină, crezând că aduce rod bogat.

Tot în această zi, păstorii își încheiau socotelile cu stăpânii oilor și decideau unde vor ierna turmele. Se spune că, dacă de Sfântul Dumitru vremea este frumoasă, iarna va fi blândă; dacă e frig și bate vântul, urmează o iarnă grea. Un alt obicei vechi este tăierea coamei cailor tineri, pentru ca părul lor să crească frumos și des, dar și sfințirea bucatelor – mai ales a colacilor, a merelor și a grâului nou.

Semnificația sărbătorii

Sfântul Dumitru nu este doar un reper religios, ci și un simbol al trecerii timpului și al protecției divine. Pentru românii din vechime, respectarea obiceiurilor în această zi însemna prosperitate, sănătate și pace în familie.

Așadar, pe 26 octombrie, românii își îndreaptă gândul către Sfântul Dumitru, mulțumind pentru anul care se încheie și cerând binecuvântare pentru cel care urmează.
În credința populară, cine respectă rânduiala acestei zile va fi ferit de boli și de pagube, iar gospodăria sa va fi binecuvântată tot anul.

Vânt puternic și ploi în Capitală. Avertizarea meteo e valabilă până la ora 21:00. Meteorologii anunță rafale de până la 60 km/h
Recomandări
Carrefour, gata să plece din România: lanțul cu peste 400 de magazine ar putea fi preluat. Reacția oficială a Carrefour România – UPDATE
Carrefour, gata să plece din România: lanțul cu peste 400 de magazine ar putea fi preluat. Reacția oficială a Carrefour România – UPDATE
Cum a avut loc accidentul din Iaşi? Şoferul maşinii nu a mai avut timp să oprească, autoturismul a fost zdrobit de camion
Cum a avut loc accidentul din Iaşi? Şoferul maşinii nu a mai avut timp să oprească, autoturismul a fost zdrobit de camion
Ghid practic: Cum folosești Live Text şi Visual Look Up pentru traduceri şi extragere de text
Ghid practic: Cum folosești Live Text şi Visual Look Up pentru traduceri şi extragere de text
Ascensiunea influențatorilor politici și dilema reglementării: cum se schimbă jocul democrației în era digitală
Ascensiunea influențatorilor politici și dilema reglementării: cum se schimbă jocul democrației în era digitală
Când poți pierde dreptul de proprietate în favoarea vecinului. Cazurile de uzucapiune de 10 sau 20 de ani
Când poți pierde dreptul de proprietate în favoarea vecinului. Cazurile de uzucapiune de 10 sau 20 de ani
Sistemul de raportare de pe TikTok, Facebook și Instagram pentru conținutul ilegal e ineficient și lipsit de transparență, raportează CE
Sistemul de raportare de pe TikTok, Facebook și Instagram pentru conținutul ilegal e ineficient și lipsit de transparență, raportează CE
Studiu EPSAD: România conduce topul european la păcănele online. Tinerii de 15–16 ani, cei mai pasionați
Studiu EPSAD: România conduce topul european la păcănele online. Tinerii de 15–16 ani, cei mai pasionați
Descoperire arheologică rară pe traseul autostrăzii A8: Un pahar roman găsit într-o așezare a dacilor liberi
Descoperire arheologică rară pe traseul autostrăzii A8: Un pahar roman găsit într-o așezare a dacilor liberi
Revista presei
Adevarul
Crescătorii lăsați fără despăgubiri după masacrul oilor: „Le împușcau parcă erau pe front, aveau drag să împuște”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 25 octombrie 2025. Zodiile care vor lua decizii curajoase
Playtech Știri
Au apărut imaginile cu momentul crimei comise de Emil Gânj. Autorul, căutat de peste 3 luni, e încă liber
Playtech Știri
Horoscop zilnic 24 octombrie 2025. Taurii sub presiune, Scorpionii primesc vești din trecut
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...