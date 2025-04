Ce își dorește Laura Giurcanu să facă în viitor. Ce capitol din viața ei a încheiat: “Este cam târziu!” VIDEO EXCLUSIV

Laura Giurcanu a participat în proiecte de televiziune, printre care “Next Top Model by Cătălin Botezatu”, “Survivor” și “America Express”, dar a bifat și apariții în filme precum “5Gang: Un Altfel de Craciun” și “Oh! Ramona”. În exclusivitate pentru Playtech, ea ne-a dezvăluit ce domeniu o atrage pe viitor, dar și ce capitol din viața ei a închis.

Laura Giurcanu nu a putut participa la Buzz House, deși a fost invitată de Selly, însă a fost prezentă la premiera filmului. Fosta concurentă de la Asia Express ne-a mărturisit că este atrasă de partea de actorie, astfel că își dorește să joace în filme:

“Nu știu! Chiar mă invitase Selly la un moment dat, dar nu am reușit să ne sincronizăm de această dată. Dacă reușim să ne sincronizăm, mi-ar plăcea. Mi se pare un proiect foarte drăguț, în special filmul care este deja în cinematografe. Cred că fiecare proiect este foarte special în felul lui și Internetul are o grămadă de proiecte super tari. Filmele mă atrag mai tare, deși nu am multă experiență în zona aceasta. Mi se pare că un film este un proiect mai special. Mi-ar plăcea, sunt deschisă în direcția aceasta, clar! Nu neapărat Buzz House, clar sunt deschisă la orice înseamnă actorie!”

Laura Giurcanu a devenit cunoscută după ce a participat în emisiunea “Next Top Model”, unde l-a cunoscut pe Cătălin Botezatu. Deși adolescența ei a fost marcată de prezentările de modă, vedeta a punctat că, în acest moment, modelling-ul este un capitol închis pentru ea, făcând doar anumite proiecte de suflet din acest domeniu:

“Nu, cred că deja este cam târziu pentru partea aceasta pentru mine. E un capitol închis! Îmi place să mai fac proiectele mele. Nu am închis complet, doar că nu aș numi totul modelling. Mai fac proiectele mele de suflet, atât. Nu prea. (n.r. nu s-ar vedea pe un podium) Doar dacă ar fi niște proiecte punctuale, care să îmi placă, să mă inspire. Nu aș mai merge la Fashion Week internațional, spre exemplu. Nu e vorba neapărat de oboseală, dar trebuie să fii în orașele respective. Dacă ar fi să merg la un Fashion Week la New York mi-ar trebui o agenție acolo, o bază, lucruri pe care eu deja nu le mai de foarte mulți ani.”

În urmă cu mulți ani, Laura Giurcanu a apărut într-un videoclip al celebrului cântăreț international, The Weeknd. Vedeta a reușit să îl cunoască pe artist, însă și-ar dori să îl vadă, din nou, live, însă în România. Aceasta speră ca starul să fie adus la Beach! Please, festivalul organizat de Selly la Costinești:

“A filmat un videoclip în România, probabil pentru buget, ținând cont că bugetele aici sunt mai mici. Am fost suficient de norocoasă încât să fiu una dintre fetele alese. L-am cunoscut, da. Era în România. A stat câteva zile aici și am stat puțin de vorbă. A fost un moment special, într-adevăr. Ar fi superb să îl aducă Selly la Beach! Please. E un artist extraordinar. Eu l-am văzut live la Londra anul trecut, e superb în concert. Ar fi tare să îl aducă Selly într-o zi la Beach! Please. M-am uitat la videoclip-ul în care apar de câteva ori, recunosc! (râde)”