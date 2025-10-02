Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 14:48
de Badea Violeta

Ce este trendul ‘996’ din China? Europenii se tem că ar urma să ajungă şi aici: se lucrează în ritm infernal

ȘTIRI EXTERNE
Ce este trendul '996' din China? Europenii se tem că ar urma să ajungă şi aici: se lucrează în ritm infernal
Ce reprezinta trendul 996 din China? Sursa foto: Profimedia

Un obicei născut în companiile de tehnologie din China stârnește tot mai multe discuții la nivel internațional. Cunoscut drept ”trendul 996”, acesta presupune un program de muncă extenuant: de la 9 dimineața la 9 seara, șase zile pe săptămână. Deși interzis în China în 2021, modelul a prins viață în Statele Unite și există temeri că ar putea fi adoptat și în Europa.

Cum a apărut ”996” și de ce s-a răspândit

Modelul 996 a apărut în marile centre tehnologice din China, unde angajații erau încurajați să muncească până la 72 de ore pe săptămână pentru a susține ritmul de dezvoltare accelerat al companiilor.

În pofida interdicției impuse de un tribunal, obiceiul a continuat să fie aplicat informal, iar în ultimii ani a depășit granițele Chinei. În Silicon Valley și în alte zone din SUA, companii din domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiei au adoptat același ritm, oferind salarii mai mari sau bonusuri celor dispuși să accepte programul 996.

Pentru angajatori, modelul este văzut drept un motor al productivității, însă pentru angajați poate însemna oboseală cronică și un echilibru viață-muncă practic inexistent.

SUA și tentația muncii fără limite

Pe continentul american, legea nu stabilește un plafon maxim de ore de lucru, ci doar obligă companiile să plătească orele suplimentare. Astfel, angajatorii pot impune ritmuri extreme, iar cultura ”workaholică” este adesea prezentată ca rețeta succesului.

Unele companii americane au mers chiar mai departe, creând sisteme în care angajații dispuși să adopte programul 996 beneficiază de salarii și beneficii superioare.

În paralel, lideri importanți din industria tehnologiei promovează ideea că doar o muncă intensă și continuă poate asigura performanță și competitivitate globală, relatează revista Entrepreneur.

Într-un climat marcat de concedieri masive în sectorul IT – sute de mii de locuri de muncă pierdute din 2022 până în prezent – mulți angajați acceptă să lucreze peste măsură de teamă să nu rămână fără serviciu.

Europa, între echilibru și presiunea globală

În Europa, legislația muncii limitează timpul petrecut la serviciu. De exemplu, în Marea Britanie, media săptămânală nu poate depăși 48 de ore, iar în majoritatea statelor europene protecția salariaților este una strictă.

Totuși, există modalități prin care aceste reguli pot fi relaxate, iar unii investitori și antreprenori cer deja modele mai apropiate de cele americane.

În contrast, pe continent se discută tot mai des despre săptămâna de lucru de patru zile și despre flexibilitatea muncii hibrid. Cu toate acestea, presiunea competiției internaționale ar putea împinge unele companii europene spre adoptarea unor programe mai dure.

Într-o lume în care inteligența artificială și tehnologia avansează rapid, iar locurile de muncă devin nesigure, tentația modelului 996 poate părea o soluție pentru productivitate, chiar dacă prețul plătit este sănătatea și echilibrul angajaților.

