Cum călătorești în Marea Britanie fără probleme, care este procedura în 2025. Românii au nevoie de autorizația ETA

Călătoriile în Regatul Unit au devenit mai simple pentru români, dar implică respectarea unei noi proceduri obligatorii: obținerea Autorizației Electronice de Călătorie (ETA). Aceasta a înlocuit viza clasică pentru șederi scurte și este deja necesară pentru toți cei care vor să viziteze Marea Britanie din motive turistice, familiale, medicale, de afaceri sau de cercetare, pentru perioade de până la șase luni.

Costul autorizației este de 16 lire sterline, iar procedura este complet digitalizată. Românii pot aplica online, direct pe site-ul guvernului britanic, iar procesul presupune completarea formularului, achitarea taxei și primirea aprobării. ETA este obligatorie pentru fiecare persoană, inclusiv pentru bebeluși și copii.

Cine are nevoie de ETA și ce excepții există

Autorizația ETA este cerută în prezent majorității vizitatorilor care intră în Marea Britanie din Europa, SUA, Canada, Australia și alte state partenere. Totuși, ea nu este necesară pentru persoanele care dețin deja permisiunea de a locui, munci sau studia pe teritoriul britanic.

Important de menționat este că obținerea unei ETA nu garantează intrarea automată în Regatul Unit. Controlul de frontieră rămâne etapa decisivă, iar autoritățile pot refuza accesul dacă identifică probleme legate de securitate sau documente.

Cum se aplică pentru autorizație

Cererea pentru ETA se face exclusiv online, prin platforma oficială a guvernului britanic, www.gov.uk/eta. Deși există agenții private care oferă servicii de asistență și revizuire a aplicației, acestea percep comisioane suplimentare. Aplicarea directă pe site-ul oficial este mai ieftină și recomandată pentru a evita costuri inutile.

Procesul durează câteva minute, iar aprobarea se primește, de regulă, în maximum câteva zile. Totuși, autoritățile recomandă ca solicitarea să fie făcută din timp, pentru a evita probleme la plecare.

Ce urmează în Uniunea Europeană

Marea Britanie nu este singura care a introdus un sistem de autorizare electronică. Uniunea Europeană pregătește la rândul său două mari schimbări pentru controlul frontierelor externe: Sistemul Electronic de Intrare/Ieșire (EES), care va funcționa din 12 octombrie 2025 și va înlocui ștampilarea pașapoartelor, și ETIAS, un sistem asemănător cu ETA, ce va deveni activ spre sfârșitul lui 2026.

ETIAS va costa 20 de euro, va fi valabil timp de trei ani și va fi necesar pentru vizite scurte în UE din partea cetățenilor țărilor scutite de viză. Cererile se vor depune exclusiv pe platforma oficială a Uniunii Europene.

Pentru români, aplicarea ETA în cazul călătoriilor în Regatul Unit este deja o realitate. De la mijlocul anului 2025, acest document a devenit la fel de esențial ca pașaportul, fiind pașaportul digital care îți asigură accesul fără probleme în Marea Britanie.