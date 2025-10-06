Ultima ora
Dacia anunță cea mai ciudată mașină a brandului, cu 20% mai ușoară decât Spring. Merge doar cu telefonul tău
06 oct. 2025 | 20:21
Daoud Andra

CHESTII
Ce este „Super Luna Recoltei”. Fenomen spectaculos vizibil în noaptea de 6 spre 7 octombrie
FOTO: Profimedia Images

Cerul nopții din România va oferi, în noaptea de 6 spre 7 octombrie, un spectacol natural deosebit – „Super Luna Recoltei”, un eveniment care combină două fenomene astronomice spectaculoase: Luna Plină și apropierea maximă a satelitului natural de Pământ. Deși în România nu există o tradiție asociată acestui moment, el rămâne o ocazie perfectă pentru pasionații de astronomie și pentru cei care iubesc privitul cerului senin.

Originea denumirii „Luna Recoltei”

„Luna Plină a Recoltei” (sau Harvest Moon, cum este cunoscută în cultura americană) este numele dat primei Luni Pline care apare după echinocțiul de toamnă. Tradiția provine din Statele Unite, unde fermierii se foloseau de lumina intensă a Lunii pentru a continua recoltarea după apusul soarelui. Lumina sa puternică le permitea să lucreze până târziu pe câmp, de unde și denumirea simbolică.

În România, fenomenul nu are o tradiție populară proprie, însă din punct de vedere astronomic, este același eveniment: o Lună Plină care apare la început de toamnă, marcând tranziția către sezonul rece.

În noaptea de 6 spre 7 octombrie 2025, Luna va atinge faza maximă de plinătate, aflându-se aproape de perigeu – punctul cel mai apropiat de Pământ de pe orbita sa eliptică. Acest lucru o face să pară ușor mai mare și mai luminoasă decât de obicei, fenomen numit popular Super Lună.

Astronomul Adrian Șonka, de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București, explică faptul că: „În această seară, 6 octombrie, satelitul natural al Pământului se află în apropierea planetei Saturn, însă, în rest, nu sunt așteptate aspecte vizibile deosebite.”

Luna va fi vizibilă pe cer imediat după apusul soarelui, iar momentul de maximă vizibilitate va fi în jurul orei 01:00, când se va afla în punctul cel mai înalt deasupra orizontului.

Ce înseamnă, de fapt, „Super Lună”

Luna nu se mișcă pe o orbită circulară perfectă, ci pe una ușor eliptică, ceea ce înseamnă că distanța ei față de Pământ variază. În medie, ea se află la aproximativ 384.400 km de noi, dar la perigeu se apropie până la 356.500 km, iar la apogeu se depărtează până la 406.700 km.

Când Luna Plină coincide cu apropierea de Pământ, fenomenul este denumit Super Lună. În aceste momente, discul lunar poate părea cu până la 14–16% mai mare și cu aproximativ 30% mai luminos. Totuși, specialiștii subliniază că diferența este subtilă și greu de observat cu ochiul liber, deși arată spectaculos.

Termenul „Super Lună” a fost introdus în 1979 și este folosit pentru orice Lună Plină sau Lună Nouă care are loc atunci când satelitul natural se află la mai puțin de 90% din distanța maximă față de Pământ.

Deși denumirea poate sugera un eveniment excepțional, Luna Plină are loc în fiecare lună calendaristică, iar Super Lunile apar de câteva ori pe an. Ceea ce face ca Super Luna Recoltei din 6 spre 7 octombrie să fie specială este momentul în care se produce – la început de toamnă, cu o lumină galben-aurie ce oferă un farmec aparte cerului nocturn.

