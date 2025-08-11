Ce este fenomenul Calima și cum ne afectează. Cod roșu de caniculă în România, temperaturi peste 40°C

Sudul Europei se află sub asediul unui val de caniculă extremă, cu temperaturi care depășesc 40°C, afectând sever Franța, Spania, Portugalia și zonele insulare. Fenomene meteorologice neobișnuite, precum vântul fierbinte din Sahara, aducând praf și nisip, se suprapun peste temperaturile ridicate, transformând vara într-o perioadă de disconfort extrem și pericole sporite. Situația nu ocolește nici România, unde autoritățile au emis avertizări de cod roșu, portocaliu și galben pentru mai multe județe, indicând un val de căldură intens și persistent.

Situație critică în Franța și Spania

În Franța, numărul departamentelor aflate în alertă portocalie a crescut de la 42 la 46, cu temperaturi extreme înregistrate în Hérault, Var, Ardèche și Drôme. Conform Meteo-France, un nou val de căldură se intensifică de luni, cu maxime care „depășesc foarte frecvent 40°C” și vârfuri „locale” de 42°C.

Deși recordul național de 46°C, înregistrat în 2019, nu se preconizează a fi depășit, mai multe orașe au atins deja 40°C. Meteorologul Christelle Robert a avertizat că „nopţile vor fi destul de dificile”, cu minime termice peste 20°C în Paris. Acest al 51-lea val de căldură din Franța, începând cu 1947, se așteaptă să dureze cel puțin până în weekend.

În Spania, 15 comunități autonome se confruntă cu un val de căldură, cu temperaturi care au atins 40°C. Pe insula Tenerife, este în vigoare o alertă roșie, amplificată de un fenomen specific: Calima.

Descris ca un vânt fierbinte și uscat care suflă din deșertul Sahara, Calima reduce vizibilitatea, îngreunează respirația și poate provoca disconfort respirator. Autoritățile au emis o pre-alertă pentru insulă. În plus, în nord-vestul Spaniei, șase incendii active din provincia León au dus la emiterea unei alerte de nivel 2 și la evacuarea a aproximativ 30 de persoane în zona Yeres.

Stare de urgență în Portugalia și fenomene bizare

Portugalia nu face excepție, Protecția Civilă ridicând nivelul de pregătire la maxim până miercuri noaptea. Districtele din nord, Bragança și Vila Real, se află sub alertă roșie, în timp ce alte zone sunt sub alertă portocalie sau galbenă. Incendiile, deși controlate în Moimenta da Beira și Trancoso, au avut recidive. Altele, active și complexe, mobilizează sute de pompieri și resurse aeriene în Vila Real și Penacova.

Fenomenul Calima, ce afectează Spania și insulele sale, este un alt aspect al acestei crize climatice. Caracterizat de o masă de aer cald, uscat, încărcat cu praf sau nisip din Sahara, Calima reduce vizibilitatea și conferă cerului o nuanță gălbuie sau portocalie. Spre deosebire de ceață sau smog, acesta este un fenomen natural, dar cu efecte dăunătoare asupra calității aerului și a sănătății persoanelor cu afecțiuni respiratorii.

România sub coduri de caniculă: Mehedinți și Dolj, în alertă roșie

În România, valul de căldură se resimte puternic, iar autoritățile au emis avertizări pentru perioada 11-12 august. Județele Mehedinți și Dolj se află sub cod roșu, unde se așteaptă temperaturi maxime de 39-41 de grade Celsius și minime de 20-23 de grade, caracterizând o „noapte tropicală”. Indicele de temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, indicând un disconfort termic deosebit de accentuat.

Sub cod portocaliu se află județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea, cu maxime de 37-39 de grade și ITU ce depășește, de asemenea, pragul critic. Restul zonelor, inclusiv sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei și o parte din Muntenia și Dobrogea, se află sub cod galben, cu temperaturi între 33 și 37 de grade. Astfel, întreaga Europă de Sud, inclusiv România, se confruntă cu provocări majore cauzate de căldura extremă și fenomenele meteorologice asociate.