Ce este dreptul de preempțiune? Schimbarea în cazul terenurilor agricole

Dreptul de preempțiune este o regulă juridică menită să ofere anumitor persoane întâietate la cumpărarea unui bun, înainte ca acesta să fie vândut altcuiva. În domeniul agricol, acest drept are o importanță majoră, pentru că urmărește menținerea și consolidarea exploatațiilor agricole. Reglementările nu se aplică însă în mod uniform, diferența principală fiind între terenurile agricole din intravilan și cele din extravilan.

Cum funcționează dreptul de preempțiune în extravilan

Pentru terenurile agricole din extravilan, adică situate în afara spațiului construit al localităților, vânzarea este supusă unor reguli stricte. Vânzătorul are obligația de a respecta dreptul de întâietate al unor categorii de persoane, conform Legii 17/2014. Pașii principali sunt următorii:

depunerea la primăria de care aparține terenul a unei cereri privind afișarea ofertei de vânzare;

afișarea ofertei timp de 45 de zile lucrătoare;

posibilitatea ca persoanele cu drept de preempțiune – coproprietari, rude, soți, vecini, tineri fermieri – să anunțe intenția de cumpărare în acest interval.

Dacă acești pași nu sunt respectați, tranzacția poate fi contestată, iar vânzătorul riscă amenzi care pot ajunge până la 200.000 de lei. În plus, procedura implică o așteptare obligatorie, ceea ce poate întârzia finalizarea vânzării, dar oferă garanții celor cu interes legitim asupra terenului.

Ce se întâmplă în cazul terenurilor intravilane

Pentru terenurile agricole situate în intravilan, regulile de mai sus nu se aplică. Vânzarea se face direct, fără respectarea dreptului de preempțiune. Singura condiție este ca terenul să fie cadastrat și intabulat, iar actele de proprietate să fie în regulă.

Legea 17/2014 este clară în această privință: terenurile agricole din intravilan, precum și cele compuse parțial din suprafețe aflate în intravilan și parțial în extravilan, dar cu destinația principală curți-construcții, nu intră sub incidența dreptului de preempțiune.

Practic, proprietarul unui astfel de teren se poate adresa direct notarului, împreună cu cumpărătorul, pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare, relatează avocatnet.ro.

Posibile schimbări legislative

În 2024 a apărut un proiect legislativ care ar putea extinde dreptul de preempțiune și asupra terenurilor din intravilan. Dacă va fi adoptat, toți vecinii unui teren scos la vânzare vor avea prioritate, indiferent dacă proprietatea lor este în extravilan sau intravilan și fără să conteze categoria de folosință.

Această modificare ar putea complica tranzacțiile imobiliare și ar prelungi durata lor, aducând reguli similare celor aplicabile deja pentru extravilan.

Astfel, în prezent, diferența dintre intravilan și extravilan este esențială pentru vânzarea terenurilor agricole, dar legislația în curs ar putea schimba regulile jocului în anii următori.

