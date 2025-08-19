Trecerea unui teren din extravilan în intravilan. Acte necesare şi costuri estimative

În România, tot mai mulți proprietari de terenuri se întreabă care este procedura legală pentru a transforma un teren din extravilan în intravilan, mai ales atunci când își doresc să construiască pe el sau să îi crească valoarea de piață. Procesul nu este unul simplu, dar poate aduce beneficii importante pe termen lung, întrucât terenurile intravilane au un preț mult mai ridicat și permit utilizări multiple, de la construcția de locuințe, până la spații comerciale sau industriale.

Ce înseamnă extravilan și intravilan

Pentru a înțelege mai bine procedura, este important să clarificăm termenii. Terenurile extravilan sunt acele suprafețe aflate în afara perimetrului localităților, fiind destinate în principal agriculturii sau altor activități similare. În schimb, terenurile intravilane fac parte din zona construită a unei localități, fiind destinate construcțiilor, infrastructurii și dezvoltării imobiliare.

Prin urmare, trecerea unui teren din extravilan în intravilan înseamnă schimbarea încadrării lui urbanistice, ceea ce permite proprietarului să îl folosească pentru construcții sau alte investiții.

Actele necesare pentru trecerea terenului în intravilan

Procedura începe cu întocmirea și aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ). Acesta este documentul principal prin care se stabilește modul de utilizare a terenului și integrarea lui în intravilan. Pentru elaborarea PUZ-ului, proprietarul trebuie să apeleze la un arhitect sau la o firmă de specialitate.

Actele care, de regulă, sunt necesare includ:

cerere oficială depusă la primăria localității unde se află terenul;

actele de proprietate ale terenului (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare sau certificat de moștenitor);

plan de încadrare în zonă și ridicare topografică realizată de un specialist autorizat;

avize de la diverse instituții, precum mediu, utilități, drumuri sau alte autorități competente;

documentația completă a Planului Urbanistic Zonal.

Este important de reținut că fiecare primărie poate solicita documente suplimentare, în funcție de specificul zonei și de reglementările locale.

Costurile estimative pentru schimbarea destinației terenului

Transformarea unui teren extravilan în intravilan presupune anumite costuri, care variază în funcție de suprafața terenului și de complexitatea documentației. Cele mai frecvente cheltuieli sunt:

întocmirea PUZ-ului – prețul poate începe de la aproximativ 2.000-3.000 de euro și poate urca în funcție de dimensiunea terenului și de cerințele urbanistice;

ridicarea topografică – costurile sunt cuprinse, în general, între 500 și 1.000 de lei;

avize și taxe administrative – acestea pot însuma câteva sute de lei, în funcție de numărul instituțiilor de la care este nevoie de aprobare.

Pe lângă aceste costuri, proprietarul trebuie să țină cont și de durata procesului. În unele cazuri, trecerea terenului din extravilan în intravilan poate dura câteva luni, deoarece depinde de obținerea tuturor avizelor și de aprobarea finală a PUZ-ului de către consiliul local.

De ce merită să faci această schimbare

Chiar dacă procedura implică efort și cheltuieli considerabile, trecerea unui teren din extravilan în intravilan poate aduce multiple avantaje. În primul rând, valoarea terenului crește semnificativ, ceea ce poate fi un câștig important pentru proprietar, mai ales dacă dorește să îl vândă. În al doilea rând, terenul devine eligibil pentru construcții, ceea ce permite dezvoltarea unor proiecte rezidențiale sau comerciale.

Astfel, pentru mulți proprietari, această investiție este una care se amortizează rapid, în special în zonele cu potențial de dezvoltare urbană.