Ce este diverticuloza intestinală, legătura cu sănătatea colonului. Cum o previi, conform medicilor

ȘTIINȚĂ
Ce este diverticuloza intestinală / Foto: Emergency Physicians

Diverticuloza, o afecțiune frecventă a intestinului gros, afectează aproximativ 70% dintre persoanele din țările occidentale până la vârsta de 80 de ani.

Aceasta apare atunci când în peretele colonului se formează mici buzunare sau pungi, numite diverticuli, cauzate de slăbirea stratului muscular. În general, aceste pungi sunt inofensive, însă uneori se pot inflama sau infecta, provocând diverticulită, se arată într-un studiu.

Cauze, simptome și factori de risc

Deși diverticuloza este tot mai des întâlnită și la adulți tineri, motivul exact pentru care unii oameni o dezvoltă și alții nu rămâne neclar.

Printre factorii care contribuie se numără structura și motilitatea colonului, dieta, aportul de fibre, obezitatea, nivelul de activitate fizică și predispoziția genetică.

Majoritatea persoanelor nu prezintă simptome, dar unele pot resimți durere sau disconfort în partea stângă jos a abdomenului, balonare, diaree sau constipație.

Aceste simptome pot fi confundate cu alte tulburări digestive, precum sindromul de colon iritabil, ceea ce complică diagnosticul.

Diverticulita, care apare atunci când diverticulii se inflamează sau infectează, se manifestă prin dureri abdominale constante, febră, greață și modificări ale tranzitului intestinal, necesitând atenție medicală imediată pentru prevenirea complicațiilor.

Cum poți preveni problemele și menține un colon sănătos

În trecut, pacienților li se recomanda să evite nucile, semințele sau popcornul, din teama că s-ar putea bloca în diverticuli. Studiile recente au infirmat însă această idee, iar ghidurile actuale ale National Institute for Health and Care Excellence din Marea Britanie nu impun restricții, cu excepția cazului în care medicul recomandă altfel.

Aportul ridicat de fibre rămâne esențial: fibrele înmoaie scaunul și facilitează tranzitul intestinal, reducând presiunea în colon și prevenind constipația, un factor de risc cunoscut pentru diverticulită.

Adulții sunt sfătuiți să consume cel puțin 30 g de fibre pe zi. Surse bune sunt cerealele integrale, pâinea și pastele integrale, orezul brun, leguminoasele, fructele și legumele. Este recomandat să crești treptat aportul de fibre pentru a evita balonarea și disconfortul.

În plus, hidratarea corespunzătoare și activitatea fizică regulată contribuie la o digestie sănătoasă. Dacă alimentația nu acoperă necesarul de fibre, medicul sau nutriționistul poate recomanda suplimente sau laxative ușoare.

Prin adoptarea unor schimbări mici, dar sustenabile în stilul de viață și alimentație, colonul tău poate rămâne sănătos, iar riscul de complicații sau disconfort asociat diverticulozei poate fi redus semnificativ.

