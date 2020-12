Alimentul care protejează colonul și memoria. Cum se consumă corect. Românii îl cam ocolesc

Fasolea verde este leguma pe care toată lumea ar trebui să o adauge în dieta lor. De altfel, această legume este indicată în diete, ea compensând alimentația nociva mdernă și reglând activitatea pancreasului. De asemenea, fasolea verde detoxifică organismul, iar asta datorită conținutului bogat în clorofilă.

Alimentul care protejează colonul și memoria

Fasolea verde se găsește în mai multe soiuri, dar toate varietățile sunt bune. Ceea ce este important este doar ca ea să fie sănătoasă, să nu aibă deshidratări, modificări de colorație sau brunificări.

În ce privește gătitul, cel mai indicat este ca aceasta să fie pregătită în abur ori fiartă, dar nu foarte mult, ca să se păstreze cât mai mult timp vitaminele și principiile-i active. De menționat este că nu sunt recomandate conservele de fasole, dar ea se poate congela, deoarece se păstrează mai bine de 50% din calitățile sale nutritive.

Fasolea verde se poate prepara în mai multe moduri, ori cu suc de roșii, condimente și ulei, ori cu sos alb, făcut din smântână și gălbenuș. Însă mai simplu, doar cu ulei și sare ori condimentând-o cu busuioc, mentă, ghimbir sau cimbru. De menționat este că fasolea verde să fie recomandată celor care au diabet de tip 1 sau tip 2. Ea se mai poate consuma și de către cei care vor să slăbească deoarece are puține calorii, oferind o senzație de sațietate durabilă.

Beneficiile fasolei verde

În plus, fasolea verde stimulează tranzitul intestinal, are proprietăți diuretice și împiedică depunerea rapidă a excesului de glucoză. De asemenea, consumul de fasole verde este indicat pentru cei care suferă de ateroscleoroză, iar asta datorită conținutului de vitamina A, C, magneziu, potasiu și acizilor grași. Fasolea verde mai previne cancerul de colon, iar asta datorită fibrelor pe care le conține, însă și acțiunii inhibitoare pe care o exercită aasupra substanțelor cancerigene din alimentele dăunătoare, prcesate. Prin conținutul ei de vitamina B1, fasolea verde mai poate ameliora și tulburările de memorie și să stimuleze funcțiile cognitive. Aceasta participă la sinteza acetilcolinei, un neurotransmițător esențial, a cărui absență se corelează cu apariția Alzheimer. De asemenea, conținutul vitaminei K face ca fasolea să fie un bun aliat al sistemului osos.

Prin consumul de fasole se previne și hipertensiunea arterială, iar asta datorită magneziului și potasiului, dar se poate preveni și constipația, colesterolul crescut și bolile de ficat precum hepatita. De menționat este că mâncarea de fasole verde este bine tolerată de ficat, reducând toxicitatea, iar vitaminele-i susțin activitatea acestui organ. Fasolea verde se mai recomandă și pentru întărirea imunității, împotriva asteniei, dar și pentru atenuarea migrenelor. Dar fasolea verde nu se recomandă persoanelor ce suferă de litiază renală.