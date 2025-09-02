„Ce drepturi la moştenire are un copil vitreg?”. Românii întreabă, avocatul răspunde

Moștenirea poate stârni adesea întrebări complexe, mai ales atunci când apar copii din căsătorii diferite. Românii se întreabă frecvent ce drepturi au copiii vitregi, iar consultanța juridică devine esențială pentru a înțelege clar situația.

Copilul vitreg și moștenirea: ce drepturi are legal

Un internaut a întrebat-o pe avocata Gabriela Ursărescu: ”Vă rog frumos să-mi spuneți ce drepturi la moștenire are un copil vitreg? Am o fată din altă căsătorie și o fată cu actualul soț, cu care am cumpărat 2 case, plus am eu o casă, moștenire de la părinți.”

Răspunsul specialistei clarifică situația juridică: ”Copilul dumneavoastră din altă căsătorie vă va moșteni la fel ca și copilul din căsătoria curentă. Doar că primul copil, cel din căsătoria anterioară, normal că nu vă va moșteni soțul, vă va moșteni partea dumneavoastră din moștenire.

Copilul pe care-l aveți împreună cu soțul îl va moșteni și pe soț, însă fata din prima căsătorie vă va moșteni în cote egale cu cealaltă fată, dar doar pe dumneavoastră.”

Astfel, diferența principală este legată de moștenirea de la soț: copilul vitreg nu moștenește nimic direct de la acesta, ci doar partea părinților comuni.

Ce trebuie să știi despre drepturile la moștenire ale copiilor din căsătorii diferite

În practică, acest lucru înseamnă că bunurile dobândite înainte de căsătoria actuală și cele moștenite de la părinți sunt împărțite între toți copiii în mod egal, dar numai în ceea ce privește partea părintelui biologic.

Copiii comuni ai cuplului vor avea drepturi la moștenirea ambilor părinți, în timp ce copiii din căsătorii anterioare au drepturi limitate la partea părintelui biologic.

Această diferență devine relevantă mai ales în cazul imobilelor sau al altor proprietăți importante, unde planificarea succesorală poate preveni conflictele între frați vitregi și frați din căsătoria curentă.

Cum să gestionezi situațiile complexe

Pentru a evita neînțelegerile, avocații recomandă întocmirea unui testament clar, care să specifice exact cine moștenește ce și în ce cote. În cazul în care nu există un testament, legea română aplică regulile generale privind moștenirea legală, împărțind averea între copii, soț și eventual alți moștenitori conform cotelor stabilite de Codul Civil.

Consultanța juridică poate ajuta la identificarea soluțiilor optime, inclusiv prin acte adiționale sau donații, astfel încât toate părțile să fie tratate corect și echitabil. În final, cunoașterea drepturilor legale ale copiilor, fie că sunt din căsătorii anterioare sau actuale, este esențială pentru o bună gestionare a moștenirii.