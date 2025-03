Ce dezvăluie aspectul unghiilor despre starea ta de bine. Legătura cu diverse afecțiuni, explicată de specialiști

Unghiile nu sunt doar un detaliu estetic. Ele pot oferi indicii valoroase despre starea generală de bine a corpului. Schimbările de culoare, textură sau formă ale unghiilor pot semnala diverse afecțiuni, iar specialiștii atrag atenția asupra faptului că observarea acestora poate contribui la identificarea unor probleme de sănătate mai serioase.

Culoarea și textura unghiilor – semnele care contează

Schimbările de culoare ale unghiilor sunt printre primele semne pe care le putem observa. De exemplu, unghiile albicioase sau gălbui pot indica prezența unei infecții fungice, în timp ce cele albastre ar putea semnala o circulație deficitară sau o problemă respiratorie. Punctele albe mici, des întâlnite, nu sunt neapărat semne de deficiență de calciu, ci mai degrabă rezultatul unor microtraume repetate sau al presiunii asupra unghiilor, scrie publicația Kathimerini.gr.

Textura unghiilor, pe de altă parte, poate să reflecte starea de nutriție sau problemele endocrine. Unghiile fragile și casante sunt adesea asociate cu hipotiroidismul sau lipsa unor vitamine și minerale esențiale, cum ar fi biotina. În alte cazuri, dacă unghiile devin striate sau în formă de lingură, acest lucru poate sugera probleme de anemie sau deficiențe de fier.

Formele neobișnuite – un semnal de alarmă

Modificările de formă pot dezvălui, de asemenea, probleme medicale. Unghiile în formă de lingură (cunoscută sub termenul medical de koilonychie) pot indica deficiențe de fier, iar unghiile curbat-inversate pot fi semne ale unor afecțiuni pulmonare sau cardiovasculare. În plus, dungile negre sub unghii pot fi cauzate de traumatisme, dar în cazuri rare pot semnala melanomul – un tip grav de cancer de piele.

Când să ceri sfatul unui specialist

În multe situații, schimbările în aspectul unghiilor sunt cauzate de factori minori sau temporari, cum ar fi microtraumele sau deficiențele ușoare de nutrienți. Totuși, atunci când aceste modificări sunt persistente sau severe, este important să consulți un specialist. Dermatologii și medicii de familie pot identifica rapid dacă aceste semne indică o problemă locală sau o afecțiune sistemică mai gravă.

În concluzie, unghiile pot spune mai mult decât ne imaginăm despre starea noastră de bine. Observarea atentă a culorii, formei și texturii lor poate oferi indicii valoroase despre sănătatea generală. În cazul unor schimbări notabile, o consultație medicală la timp poate face diferența în prevenirea sau tratarea unor afecțiuni mai serioase.