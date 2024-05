Schimbările unghiilor pot reflecta modificări în sănătatea noastră: Ce trebuie să știi, ce spun specialiștii

Unghiile noastre pot oferi indicii valoroase despre starea noastră de sănătate.

Deși adesea le ignorăm, modificările acestora pot semnala probleme interne importante. În cele ce urmează, vom explora câteva dintre semnificațiile posibile ale schimbărilor apărute la nivelul unghiilor.

Creșteri anormale și neoplasme

Unele afecțiuni ale unghiilor sunt cauzate de modificări în dimensiunea celulelor sau de o creștere și diviziune celulară excesivă. Acestea pot fi inofensive, dar pot fi și semne ale unor boli. Un exemplu este melanomul, un tip de cancer de piele care poate apărea sub forma unei linii negre sau maronii pe unghie.

Melanomul este rezultatul unei supraproducții de melanocite în țesutul sub unghie, celule care produc melanină. Alte tumori benigne, cum ar fi onicopapilomul, pot apărea sub forma unor dungi roșu-maronii sau a unor creșteri verucoase sub unghie.

Hipertrofia și afecțiuni asociate

Hipertrofia unghiilor, caracterizată prin creșterea în volum a celulelor, poate duce la onicogrifoză, cunoscută și sub denumirea de „unghii de berbec”. Această afecțiune provoacă o creștere groasă și curbată a unghiilor, fiind adesea rezultatul unei traume, infecții sau al unor probleme medicale precum psoriazisul sau problemele circulatorii.

Tratamentul poate varia de la metode conservatoare, cum ar fi tăierea unghiilor, până la opțiuni chirurgicale de îndepărtare completă a unghiei afectate.

Puncte și dungi pe unghii

Unghiile pot prezenta mici adâncituri sau dungi orizontale care pot indica diverse probleme. Pitting-ul, caracterizat de mici puncte rotunde pe unghii, poate fi un semn de psoriazis, eczeme sau alte afecțiuni autoimune.

Pe de altă parte, liniile Beau, adică dungi adânci care traversează unghia, semnalează întreruperi ale creșterii unghiei, cauzate de leziuni, infecții sau boli severe.

Schimbări de culoare

Unghiile galbene pot fi rezultatul unei infecții fungice sau, în cazuri rare, ale sindromului unghiilor galbene, asociat cu probleme respiratorii și limfatice. Petele albe, denumite leuconichie, sunt de obicei cauzate de traume minore la nivelul unghiei, dar pot indica și infecții sau boli cronice.

Modificări de formă

Unghiile late, care se lățesc și se curbează în jurul vârfurilor degetelor, pot fi un semn al unor boli cardiace sau pulmonare. Koilonichia, sau „unghiile de lingură”, caracterizată printr-o concavitate a unghiei, este adesea cauzată de anemie feriprivă sau expunerea excesivă la produse petroliere.

Observarea și interpretarea corectă a schimbărilor unghiilor pot oferi informații valoroase despre sănătatea noastră generală. Dacă observați modificări semnificative sau persistente ale unghiilor, este recomandat să consultați un medic pentru un diagnostic și tratament adecvat.