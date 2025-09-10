Ce cumperi din Lidl cu 64 de euro, în Spania? O româncă a arătat toate produsele achiziţionate

Românii care au ales să trăiască în afara țării se confruntă adesea cu dileme legate de costurile zilnice. De la chirii și facturi, până la coșul săptămânal de produse alimentare, totul se raportează la veniturile locale și la cât de eficient reușesc să își gestioneze cheltuielile. Pentru a oferi o imagine clară asupra nivelului de trai din Spania, o româncă stabilită acolo a decis să facă publice cumpărăturile ei din două supermarketuri cunoscute, Lidl și Mercadona.

Experiența unei românce din Spania

Andreea, stabilită de câțiva ani în Spania, a împărtășit pe rețelele de socializare un exercițiu de transparență: cum arată cumpărăturile săptămânale făcute cu 100 de euro. Ea a împărțit bugetul între Lidl și Mercadona, explicând că unele produse sunt mai avantajoase ca preț într-un supermarket, în timp ce altele au o calitate mai bună în celălalt.

„Am făcut cumpărăturile săptămânale în Spania, de 100 de euro, de la Lidl și Mercadona. Hai să vedeți ce am cumpărat, mai întâi de 36 de euro de la Mercadona”, a spus ea.

Ce a cumpărat din Mercadona

Cu 36 de euro cheltuiți în Mercadona, Andreea a ales atât produse de bază, cât și câteva pentru răsfăț. Printre ele se numără patru litri de lapte de capră, o salată rusească gata preparată și patru litri de suc de portocale. Lista a continuat cu trei pungi de semințe, o pastă de dinți și câteva articole cu specific spaniol: crochete de pește, o sticlă de Sangria, cremă de brânză Philadelphia, un sos, sirop de agave și chiar un cocktail Mojito.

„Cam asta a fost de la Mercadona, toate pentru 36 de euro”, a punctat ea.

Lista de cumpărături din Lidl

Diferența până la 100 de euro a fost cheltuită în Lidl, unde românca a lăsat 64 de euro. Aici a pus în coș produse variate, de la alimente pentru micul dejun până la ingrediente pentru mesele principale. Au intrat pe listă șase iaurturi similare cu Actimel, iaurturi cu proteine, o pâine, patru chifle, două cutii de chipsuri Pringles, dar și o cutie de înghețată și o pizza congelată.

Nu au lipsit produsele de bază: un cofraj cu ouă, doi litri de lapte și un litru de ulei. La acestea s-au adăugat iaurturi de ciocolată, mozzarella, carne tăiată cubulețe, șunculiță pentru sandwichuri, carne tocată pentru ardei umpluți, două caserole cu copănele de pui la prețul de 2,50 euro bucata, două șnițele congelate, castraveciori murați, cârnăciori tip snack și brânză Cheddar. Ca mici răsfățuri, familia s-a bucurat și de două acadele și două sticle de cola la un litru.

Reacțiile românilor și comparația cu România

Postarea Andreei a atras rapid comentarii din partea altor români. Unii au făcut comparații directe între prețurile din Spania și cele din România, încercând să vadă unde se află diferențele. În timp ce mulți au considerat că oferta spaniolă este mai variată și uneori mai avantajoasă, alții au atras atenția că salariile din România fac ca o astfel de listă de cumpărături să fie greu accesibilă pentru o parte dintre familii.

Dacă raportăm suma de 100 de euro la moneda națională, aceasta înseamnă aproximativ 500 de lei. Pentru o familie din România, poate reprezenta chiar jumătate din bugetul alimentar săptămânal, în timp ce pentru cineva stabilit în Spania, cu venituri mai ridicate, cheltuiala este considerată rezonabilă.