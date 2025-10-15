Ultima ora
Ce comisioane se percep în cazul pensiilor private obligatorii. Tot ceea ce trebuie să știi pentru o bătrânețe liniștită
Comisioane pentru pensii private obligatorii / Foto: Playtech

Comisioanele fondurilor de pensii private, obligatorii și facultative, sunt reglementate strict de lege și influențează direct suma finală pe care o primesc viitorii pensionari.

În România, pensiile private, fie ele obligatorii (Pilonul II) sau facultative (Pilonul III), reprezintă atât o formă de economisire, cât și o investiție pe termen lung.

Contribuțiile lunare ale salariaților sunt administrate de fonduri specializate, care investesc sumele colectate în diverse instrumente financiare, cu scopul de a obține randamente.

Chiar și așa, administratorii acestor fonduri percep comisioane, stabilite prin lege, pentru activitatea de gestionare a banilor participanților.

Comisioanele fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II)

Conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, contribuția lunară la Pilonul II este de 4,75% din venitul brut al salariatului.

Concret, din această sumă, administratorul fondului reține un comision de administrare, calculat ca procent lunar din activul total al fondului.

Nivelul maxim al comisionului este de 0,07% pe lună, dar procentul exact depinde de performanța fondului, după cum urmează:

  • 0,02% dacă rentabilitatea este sub rata inflației;
  • 0,03% dacă este cu până la 1 punct procentual peste inflație;
  • 0,04% dacă este cu până la 2 puncte procentuale peste inflație;
  • 0,05% dacă este cu până la 3 puncte procentuale peste inflație;
  • 0,06% dacă este cu până la 4 puncte procentuale peste inflație;
  • 0,07% dacă depășește cu peste 4 puncte procentuale rata inflației.

Legea impune ca metoda de calcul să fie identică pentru toți participanții la același fond, iar administratorii pot decide ulterior reducerea comisionului, dacă performanța fondului o permite.

Pe lângă comisionul de administrare, legea prevede și penalități de transfer. Acestea se aplică dacă un participant își mută contribuțiile la un alt fond înainte de doi ani de la aderare.

Conform normelor ASF, penalitatea poate ajunge până la 5% din suma transferată, fiind reținută direct de administratorul fondului inițial.

Comisioanele fondurilor de pensii private facultative (Pilonul III)

Pentru cei care doresc o pensie suplimentară, Legea nr. 204/2006 reglementează fondurile de pensii facultative. Contribuția poate fi de până la 15% din venitul brut lunar, iar aceste sume sunt investite în mod similar cu cele din Pilonul II.

Administratorii fondurilor facultative percep, la rândul lor, un comision de administrare, dar cu un plafon mai ridicat: maximum 0,2% pe lună din activul total al fondului.

Acesta este stabilit prin prospectul schemei de pensii și trebuie aplicat uniform pentru toți participanții. Orice modificare a comisionului trebuie anunțată cu cel puțin șase luni înainte și aprobată de ASF.

La fel ca în cazul pensiilor obligatorii, și aici se aplică penalități de transfer pentru mutarea contribuțiilor mai devreme de doi ani, cu o limită maximă de 5%, conform reglementărilor ASF.

Comisioanele fondurilor de pensii, indiferent de pilon, reprezintă costul administrării investițiilor și pot influența valoarea economiilor acumulate.

Participanții ar trebui să analizeze periodic performanțele fondului ales, nivelul comisioanelor și eventualele penalități, pentru a se asigura că randamentele obținute justifică taxele plătite.

