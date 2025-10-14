Pensii militare 2026. Tot ce trebuie să ştie foştii militari despre veniturile lor în anul care urmează

Pensiile militare rămân și în 2026 un subiect fierbinte, aflat între speranțe, blocaje legislative și presiuni bugetare. Deși se discută de ani buni despre o reformă reală a sistemului, foștii militari trebuie să se pregătească pentru un an fără creșteri semnificative ale veniturilor.

La cât ajunge cea mai mare pensie militară

Conform datelor transmise de Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Apărării Naționale, în august 2025 existau peste 86.000 de pensionari militari, alături de aproape 1.000 de pensii de invaliditate și peste 12.000 de pensii de urmaș. Media pensiilor nete era de 6.944 lei pentru ofițeri și 4.386 lei pentru maiștri militari și subofițeri.

Deși în spațiul public se vorbește adesea despre pensii de zeci de mii de lei, cea mai mare pensie militară brută înregistrată (fără a include magistrații militari) este de 33.022 lei, un caz excepțional în sistem.

Foștii militari nu au beneficiat de „marea recalculare” din septembrie 2024, care a vizat doar pensiile din sistemul public. Motivul? Curtea Constituțională a României (CCR) a blocat legea care ar fi permis actualizarea automată a pensiilor militare ori de câte ori se majorează soldele activilor.

Proiectul de lege, contestat de Avocatul Poporului, a fost declarat neconstituțional în martie 2025. Decizia a stopat practic orice reformă majoră în domeniu, iar pensiile militare au rămas dependente doar de indexările anuale cu rata inflației.

Evoluția pensiilor militare în ultimii ani

În 2023, pensiile militare au fost indexate cu 5,1%, la care s-au adăugat creșteri suplimentare între 2,1% și 7,4%, în funcție de cuantumul pensiei. În 2024, majorarea a fost mult mai consistentă — 13,8%, conform ratei medii a inflației anunțate de INS.

Aceste ajustări au compensat parțial pierderea puterii de cumpărare din anii cu inflație ridicată, dar nu au adus o creștere reală a veniturilor. Experții spun că, raportat la costurile actuale ale vieții, valoarea reală a pensiilor militare a scăzut.

Potrivit surselor citate de Newsweek România, nu este planificată nicio indexare la 1 ianuarie 2026, nici pentru pensiile militare, nici pentru cele civile. Guvernul invocă presiunile bugetare și nevoia de a menține deficitul sub control, în contextul în care România este monitorizată de Comisia Europeană pentru depășirea pragului fiscal.

Așadar, bugetul pentru pensii și salarii în sectorul apărării va rămâne la nivelul din 2025. Singura șansă pentru o ajustare ar putea apărea la rectificarea bugetară din toamna lui 2026, dacă economia va crește și deficitul bugetar se va reduce sub 4%. În acest scenariu, Guvernul ar putea lua în calcul o indexare parțială, similară celei aplicate polițiștilor sau altor structuri de ordine publică.

Ce urmează pentru sistemul de pensii militare

Specialiștii din domeniul apărării atrag atenția că este nevoie urgentă de o lege clară și predictibilă, care să stabilească un mecanism automat de actualizare a pensiilor militare în funcție de evoluția soldei personalului activ.

Până la adoptarea unei astfel de reforme, foștii militari trebuie să se bazeze doar pe indexările anuale cu inflația și pe eventuale corecții bugetare punctuale.