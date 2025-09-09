Ce ascund casele la un euro din Italia. Detaliile din contractul în italiană care au pus pe fugă un cuplu hotărât

Italia continuă să atragă atenția străinilor prin programele sle de vânzare a caselor cu un singur euro, menit să reînvie micile orașe care își pierd populația tânără.

Ideea sună tentant: case istorice aproape gratuite, menite să atragă familii tinere și investitori. Însă pentru un cuplu, această oportunitate părea mai complicată decât promitea la prima vedere.

Capcane ascunse în programul caselor de 1 euro

Cei doi au analizat experiențele altor cumpărători pe Reddit și Quora, dar și reportaje BBC sau Business Insider despre persoane care au optat pentru aceste achiziții.

Ce s-a descoperit a fost că, deși prețul pare simbolic, fiecare municipalitate impune reguli stricte: finalizarea renovărilor în doi până la șase ani, înființarea unei afaceri locale sau locuirea minim șase luni pe an. Pe lângă acestea, documentele sunt disponibile doar în italiană, limbă pe care nu toți o stăpânesc.

Riscurile sunt, așadar, reale: există cazuri în care proprietăți cumpărate „pe nevăzute” s-au dovedit a fi structurale compromițătoare, iar renovările au ajuns să coste sute de mii de euro. Pentru cei doi, incertitudinile au transformat ideea unei case de un euro într-o opțiune prea riscantă.

Alegerea unei case potrivite și eventuale detalii despre comunitatea primitoare

Astfel, cei doi au decis să rămână într-un oraș care oferă astfel de case, dar să cumpăre o proprietate mai sigură.

Au achiziționat o fermă de 29000 de euro, aproape „gata de mutat”, cu o suprafață de 2900 mp în Sant’Elia a Pianisi, un mic oraș montan între Napoli și Roma, cu doar 1.000 de locuitori.

Spre surprinderea lor, orașul este plin de viață: festivaluri, restaurante, magazine, școală și bibliotecă, iar în luna august populația se triplează datorită întoarcerii rudelor și localnicilor plecați.

Potrivit relatărilor, au fost întâmpinați cu căldură de vecini, primind cadouri precum brânzeturi și fructe proaspete.

Alegerea unei case ce nu necesita renovări urgente ne oferă libertatea de a reamenaja după bugetul și timpul nostru, fără presiunea regulilor stricte din programul caselor de un euro.

Un sfat esențial este angajarea unui avocat imobiliar cu experiență în tranzacții internaționale.

Pentru cei doi soți, costul de 6.500 de euro a fost justificat, având în vedere traducerea documentelor și navigarea prin legalități complexe într-o țară unde nu înțelegeau limba.