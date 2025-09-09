Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 13:39
de Iulia Kelt

Ce ascund casele la un euro din Italia. Detaliile din contractul în italiană care au pus pe fugă un cuplu hotărât

Social
Ce ascund casele la un euro din Italia. Detaliile din contractul în italiană care au pus pe fugă un cuplu hotărât
Ce ascund, de fapt, casele la un euro din Italia / Foto: Europe Properties (imagine cu scop ilustrativ)

Italia continuă să atragă atenția străinilor prin programele sle de vânzare a caselor cu un singur euro, menit să reînvie micile orașe care își pierd populația tânără.

Ideea sună tentant: case istorice aproape gratuite, menite să atragă familii tinere și investitori. Însă pentru un cuplu, această oportunitate părea mai complicată decât promitea la prima vedere.

Capcane ascunse în programul caselor de 1 euro

Cei doi au analizat experiențele altor cumpărători pe Reddit și Quora, dar și reportaje BBC sau Business Insider despre persoane care au optat pentru aceste achiziții.

Vezi și:
Impozitul se triplează pentru casele de peste 500.000 euro și mașinile mai scumpe de 75.000 euro (surse)
Vânzări record în imobiliare: explozie de tranzacții înainte de majorarea TVA

Ce s-a descoperit a fost că, deși prețul pare simbolic, fiecare municipalitate impune reguli stricte: finalizarea renovărilor în doi până la șase ani, înființarea unei afaceri locale sau locuirea minim șase luni pe an. Pe lângă acestea, documentele sunt disponibile doar în italiană, limbă pe care nu toți o stăpânesc.

Riscurile sunt, așadar, reale: există cazuri în care proprietăți cumpărate „pe nevăzute” s-au dovedit a fi structurale compromițătoare, iar renovările au ajuns să coste sute de mii de euro. Pentru cei doi, incertitudinile au transformat ideea unei case de un euro într-o opțiune prea riscantă.

Alegerea unei case potrivite și eventuale detalii despre comunitatea primitoare

Astfel, cei doi au decis să rămână într-un oraș care oferă astfel de case, dar să cumpăre o proprietate mai sigură.

Au achiziționat o fermă de 29000 de euro, aproape „gata de mutat”, cu o suprafață de 2900 mp în Sant’Elia a Pianisi, un mic oraș montan între Napoli și Roma, cu doar 1.000 de locuitori.

Spre surprinderea lor, orașul este plin de viață: festivaluri, restaurante, magazine, școală și bibliotecă, iar în luna august populația se triplează datorită întoarcerii rudelor și localnicilor plecați.

Potrivit relatărilor, au fost întâmpinați cu căldură de vecini, primind cadouri precum brânzeturi și fructe proaspete.

Alegerea unei case ce nu necesita renovări urgente ne oferă libertatea de a reamenaja după bugetul și timpul nostru, fără presiunea regulilor stricte din programul caselor de un euro.

Un sfat esențial este angajarea unui avocat imobiliar cu experiență în tranzacții internaționale.

Pentru cei doi soți, costul de 6.500 de euro a fost justificat, având în vedere traducerea documentelor și navigarea prin legalități complexe într-o țară unde nu înțelegeau limba.

Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
Recomandări
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie
Cât au costat zborurile oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu? Suma pentru fiecare deplasare, uriaşă
Cât au costat zborurile oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu? Suma pentru fiecare deplasare, uriaşă
Deodorantul Mitchum, retras de pe rafturi după ce mai mulți utilizatori s-au confruntat cu arsuri la subraț. Compania a recunoscut cauza: „Un ingredient a fost afectat”
Deodorantul Mitchum, retras de pe rafturi după ce mai mulți utilizatori s-au confruntat cu arsuri la subraț. Compania a recunoscut cauza: „Un ingredient a fost afectat”
Mașina care te anunță dacă, din întâmplare, ești prea bătrân ca să conduci. Cum funcționează, de fapt, invenția de la General Motors
Mașina care te anunță dacă, din întâmplare, ești prea bătrân ca să conduci. Cum funcționează, de fapt, invenția de la General Motors
OpenAI, compania-mamă a ChatGPT, lansează o platformă de joburi, dar nu pentru oricine, ci pentru cei cu abilități în AI
OpenAI, compania-mamă a ChatGPT, lansează o platformă de joburi, dar nu pentru oricine, ci pentru cei cu abilități în AI
Românii se plâng de apa rece din Thassos, la început de septembrie. Plajele în care poţi intra în mare: „Mă aşteptam să fie caldă”
Românii se plâng de apa rece din Thassos, la început de septembrie. Plajele în care poţi intra în mare: „Mă aşteptam să fie caldă”
„Dacă nu mai plătim impozitul pe casă, ne poate obliga primăria să o facem?”. Ce scrie în lege exact
„Dacă nu mai plătim impozitul pe casă, ne poate obliga primăria să o facem?”. Ce scrie în lege exact
Descoperire arheologică excepțională la Callatis: vase de aur și argint prezentate la Muzeul Național de Istorie
Descoperire arheologică excepțională la Callatis: vase de aur și argint prezentate la Muzeul Național de Istorie
Revista presei
Adevarul
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
De ce nu crede Nicola în prieteniile din showbiz și cum a fost „sabotată” la Festivalul de la Mamaia din 2002: „Efectiv am fost scoasă, dar eu mă bucur”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Ce afaceri are și cu ce se ocupă Florin Stamin de la Asia Express 2025. Cum arată femeia cu care și-a refăcut viața după divorțul de Raluca Bădulescu
Playtech Știri
Catinca Roman și Calina, bagaje de 98 de kilograme în Asia Express: „Am folosit tot”. De ce a vrut fata creatoarei de modă cu orice preț în emisiune. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...